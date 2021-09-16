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16.09.2021 05:23
Рубрика: Власть

Улан-Удэнский авиазавод поставит Росгвардии два вертолета Ми-8АМТШ

Текст: Александр Филимоненко

Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") поставит Росгвардии два вертолета Ми-8АМТШ, сообщил "Интерфакс".

Алексей Козлов назначен управляющим директором Улан-Удэнского авиационного завода

По данным сайта госзакупок России, цена контракта составила 1,16 миллиарда рублей. Заказчик должен получить оба борта к 25 декабря 2023 года.

Улан-Удэнское предприятие оказалось единственным поставщиком в ходе закупки, проведенной Росгвардией.

Справка "РГ"

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" выпускает вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

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