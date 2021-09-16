Улан-Удэнский авиазавод поставит Росгвардии два вертолета Ми-8АМТШ

Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") поставит Росгвардии два вертолета Ми-8АМТШ, сообщил "Интерфакс".
По данным сайта госзакупок России, цена контракта составила 1,16 миллиарда рублей. Заказчик должен получить оба борта к 25 декабря 2023 года.
Улан-Удэнское предприятие оказалось единственным поставщиком в ходе закупки, проведенной Росгвардией.
Справка "РГ"
АО "Улан-Удэнский авиационный завод" выпускает вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).