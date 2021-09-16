В ДВФУ готовят кадры для эффективного развития макрорегиона

Тема научно-технологического развития Дальнего Востока России и формирования кадрового потенциала макрорегиона как никогда отчетливо и содержательно прозвучала в деловой программе VI Восточного экономического форума, проходившего 2-4 сентября 2021 года в Дальневосточном федеральном университете. Площадкой для экспертных дискуссий, презентации проектов и выработки решений стала техно-гостиная ДВФУ "Инвестиции в Дальний Восток: Технологии. Образование. Наука". Об итогах и в целом о планах развития университета "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.

Проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель (слева направо) осматривают выставку в техногостиной. Фото: пресс-служба ДВФУ

Алексей Сергеевич, после вынужденного перерыва из-за пандемии ДВФУ вновь принял ВЭФ. Какие темы на форуме стали для университета главными?

Алексей Кошель: На протяжении шести лет ДВФУ имеет уникальную возможность принимать ВЭФ - главное экономическое и политическое событие на Дальнем Востоке. Традиционно университет выступает специальным партнером по организации форума и ежегодно усиливает содержательное участие в его программе.

В Год науки и технологий ДВФУ при поддержке министерства науки и высшего образования, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентства стратегических инициатив предложил развернуть на полях ВЭФ техно-гостиную для комплексного обсуждения широкого круга вопросов научного, образовательного и технологического развития Дальнего Востока. Ее деловая программа получилась весьма насыщенной. Благодаря сильному экспертному составу спикеров состоялись интересные дискуссии по цифровизации макрорегиона, подготовке кадров для IT-сферы, созданию сети установок класса "мегасайенс", запуску морского карбонового полигона и другим темам.

Гостями техно-гостиной и участниками обсуждений стали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, губернаторы субъектов ДФО.

Выставка в техно-гостиной показала высокий уровень университетской науки в ДВФУ, в том числе студенческой, ее тесную связь с реальным сектором экономики и возможность внедрения разработок в производство. Так, например, новые эффективные покрытия, обладающие самоочищающимися и бактерицидными свойствами, сейчас проходят апробацию на объектах компании "РЖД", а роботизированный комплекс по производству деталей для предприятий холдинга "Вертолеты России" и оборудование для исследования свойств арктического льда по заказу компании "Роснефть" уже получили практическое применение.

Часть экспозиции составили проекты инновационного научно-технологического центра, инжиниринговых центров и центра цифрового развития. Все это элементы создаваемого на острове Русский научно-образовательного и технологического кластера, ядром которого выступает ДВФУ.

Какие направления развития университета вы рассматриваете как приоритетные?

Алексей Кошель: ДВФУ уже обладает серьезными компетенциями в области исследования Мирового океана, наукоемких технологий и передовых материалов, наук о жизни и биомедицины, информационных технологий, инжиниринга. По этим направлениям в структуре университета открыты новые академические единицы, новые институты. Мы определили пять стратегических проектов, которые заявили на программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Их презентация состоялась в ходе ВЭФ в техно-гостиной.

В сфере исследований Мирового океана мы рассчитываем стать ведущим российским центром по изучению моря и разработке уникальных морских технологий мирового уровня. Весь научно-исследовательский потенциал в этой области теперь сосредоточен в Институте Мирового океана ДВФУ. Одним из ключевых проектов для него является создание дальневосточного морского карбонового полигона, соглашение об этом было подписано на полях ВЭФ. Это будет первый подобный полигон на Дальнем Востоке и первый карбоновый полигон морского типа в России. Он будет состоять из сети независимых экспедиционных треков и прибрежных стационаров, что позволит в динамике изучать процессы поглощения углекислого газа на большой протяженной акватории в северной части Тихого океана.

В стратегическом проекте "Науки о жизни" мы считаем важнейшим пунктом обеспечение биологической безопасности на Дальнем Востоке России и в Восточной Азии, включая вопросы продовольственной безопасности и, что особенно важно сейчас, эпидемические риски.

В проекте "Физика и материаловедение" точкой притяжения станет установка класса "мегасайенс". Синхротрон планируется построить на острове Русский в 2026 году, он привлечет исследователей природы вещества и новых материалов со всего мира. Но уже сейчас для работы на этой уникальной установке мы готовим специалистов по совместной программе с Курчатовским институтом.

Центр цифрового развития - это ответ, с одной стороны, на поручение президента РФ по разработке технологий "больших данных" и информационной безопасности, с другой - на запрос IT-компаний, которые воспринимают ДВФУ как источник цифровых разработок и ведущий центр подготовки кадров. Мы рассчитываем, что этот проект станет самостоятельным быстрее всех, и через несколько лет в ДВФУ сформируется полноценный цифровой кластер.

Стратегический центр инжиниринга играет особую роль как поставщик новых технологических решений для промышленного комплекса Дальнего Востока. Задача университета - научиться обеспечивать технологическую безопасность производственных цепочек российских компаний и их опережающее развитие относительно общих темпов развития в странах АТР.

Мы рассчитываем, что беспрецедентная по своим масштабам программа поддержки российских вузов "Приоритет-2030" будет способствовать превращению ДВФУ в интеллектуального лидера Дальнего Востока и в целом даст дополнительный импульс развитию всего макрорегиона.

Такой набор проектов требует серьезного кадрового обеспечения. Университет справится с этой задачей?

Алексей Кошель: Конечно! ДВФУ был и остается ведущим образовательным центром Дальнего Востока, поэтому подготовка квалифицированных кадров для реализуемых и вновь запускаемых проектов является нашей важнейшей задачей. Мы нацелены сделать огромную и самую перспективную часть страны еще более привлекательной для молодых людей, создать все условия для развития талантов, их успешной самореализации и закрепления на этой территории.

Развернуть эту работу по-новому позволит консорциум "Дальний Восток: пространство возможностей", созданный по инициативе ДВФУ и минвостокразвития. В него вошли все 11 субъектов региона, около 40 образовательных учреждений и научных центров и около 30 организаций реального сектора экономики. В их интересах университет уже ведет подготовку специалистов, обеспечивая циркуляцию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Программа поддержки российских вузов "Приоритет-2030" будет способствовать превращению ДВФУ в интеллектуального лидера Дальнего Востока

Мы договорились совместно создавать социальные лифты для выпускников школ и заниматься их трудоустройством в перспективных компаниях, в том числе через программу "Добровольное распределение". Участники консорциума готовы вовлекать студентов в технологическое и наукоемкое предпринимательство без отрыва от учебного процесса - соответствующая программа "Стартап как диплом" реализуется в ДВФУ с 2017 года. Поддержку получат и молодые люди, участвующие в научных исследовательских проектах, в том числе в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером - Дальневосточным отделением Российской академии наук.

Досье

Алексей Сергеевич Кошель родился в 1989 году, окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (2012 год), аспирантуру факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова (2015 год), докторантуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (2021 год), кандидат политических наук, доцент.

В 2012-2016 годах работал на разных должностях в МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2016 года проректор в Дальневосточном федеральном университете, с 3 июля 2021 года - исполняющий обязанности ректора ДВФУ. Автор более 50 научных работ по конституционному праву, международным отношениям, гуманитарной политике России за рубежом.