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16.09.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Стволы на землю

Вывоз кругляка попадает под запрет
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 213(8564)
Благоприятная конъюнктура мирового рынка лесной и целлюлозно-бумажной продукции позволила российским экспортерам нарастить объемы по многим номенклатурам. Дальнейшее развитие рынка будут определять регуляторная политика со стороны государства и уровень цен глобального рынка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно статистике, за первое полугодие экспорт из РФ древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном соотношении составил 7,5 миллиарда долларов. На 12 с небольшим процентов выросли объемы поставок фанеры клееной и необработанных лесоматериалов, но на 19 процентов снизились объемы экспорта бумаги газетной.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Основное влияние на экспортные объемы оказали перевозки в Китай, который остается крупнейшим мировым импортером. Однако, по данным таможенной статистики КНР, при общем росте поставок лесопродукции в Поднебесную на 13 процентов доля РФ снизилась на 6 процентных пунктов (до 22 процентов). В основном это связано с пересмотром экспортной политики в отношении хвойной необработанной и грубо обработанной древесины.

Ограничения на сухопутных погранпереходах из-за дополнительного санитарного контроля со стороны КНР и конкуренция с другими видами грузов за пропускную способность железнодорожной инфраструктуры не позволили полностью реализовать российский экспортный потенциал. Грузоотправители находились в поисках альтернативных рынков сбыта и направлений перевозок, что привело к перераспределению грузопотоков. Так, поставки в порты Дальнего Востока выросли на 28 процентов.

Несмотря на то что перевозки круглого леса выросли на 13 процентов, до 4,9 миллиона тонн, экспорт пиломатериалов сохранил доминирующие позиции и практически вполовину превысил объем экспортированной необработанной древесины. Основными получателями здесь стали Китай (рост на 18 процентов) и Финляндия (плюс 6 процентов). "В ближайшей перспективе положительная динамика спроса на продукцию лесопромышленного комплекса в мире сохранится, однако возможна ценовая коррекция. Одним из факторов станет усиление конкуренции за поставки пиломатериалов в США на фоне высокой конъюнктуры и быстрое насыщение этого рынка", - отмечают специалисты аналитического центра "ТрансЛес".

Крупнейшим в мире импортером древесины всех видов и сортов остается Китай

Еще один фактор, который окажет влияние на рынок, - введение Евросоюзом антидемпинговых пошлин для российских производителей фанеры. Они начали действовать с середины июня и сейчас составляют 15,9 процента от стоимости кубометра продукции. До конца этого года будет решаться вопрос о действии пошлин в течение последующих трех лет.

Развитие рынка также будет определять и внутренняя регуляторная политика. Так, с 1 января 2022-го планируется запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Как отметил председатель совета директоров, EVRAZ plc Александр Абрамов, государство последние 10 лет реализует политику стимулирования внутренней переработки и на Дальнем Востоке, где произрастает половина российских лесов, это принесло осязаемые результаты.

В ближайшей перспективе спрос на российские лесоматериалы в мире сохранится

"Экспорт круглого леса из ДФО за этот период снизился в три раза. Было построено семь крупных лесоперерабатывающих производств, суммарные мощности по переработке которых превысили 5 миллионов кубов. При этом ведущие компании перерабатывают половину заготавливаемой древесины, остальная половина представляет собой низкосортную тонкомерную древесину, которая экспортируется в необработанном виде в страны Юго-Восточной Азии, где развита целлюлозно-бумажная промышленность, а на Дальнем Востоке России нет целлюлозно-бумажных производств", - рассказал он.

Дальний Восток поделится древесиной с Сибирью

Вице-президент Ассоциации "Русский лес" Андрей Гончаров считает, что в регионах Дальнего Востока необходимо создать ЦБК с государственным участием для переработки тонкомерной и балансовой древесины, которую также нельзя будет экспортировать с 1 января 2022-го. Кроме этого, Ассоциация предлагает предоставить льготы и субсидии из средств федерального бюджета для лесозаготовителей, которые в течение трех лет примут решение о строительстве перерабатывающих мощностей. Такие меры необходимы для сохранения темпов заготовки древесины в субъектах на стабильном уровне, уверены в ассоциации.

Но уже сегодня динамика перевозок показывает изменение структуры экспорта леса и лесоматериалов. По словам замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, в 2012-2020 годах на 10,7 процента сократились объемы перевозки на платформах и на 18,7 - в полувагонах, где в основном транспортируют необработанный лес и продукцию низкого передела, в то время как перевозки в прочих вагонах увеличились на 29,5 процента. Например, объемы перевозки лесных грузов в контейнерах выросли в 4 раза.

Лесозаготовителям, которые строят перерабатывающие мощности, необходимы бюджетные субсидии и льготы

В то же время перестройка отрасли на новые регуляторные рельсы не обошлась без ряда проблем. Так, по оценкам минвостокразвития, только с территории Дальнего Востока в 2020 году было экспортировано 4,7 миллиона кубов круглого леса стоимостью 1 миллиард долларов. Объем заготовки леса в ДФО в 2020-м составил 13,13 миллиона кубометров, из них внутреннее потребление - почти 65 процентов. "В этой отрасли заняты 8,5 тысячи человек, вместе с семьями - до 30 тысяч человек. Многие из них живут в поселках, в которых вообще больше нечем заняться. Запрет на экспорт леса является для них экзистенциальным вызовом", - рассказал ранее глава минвостокразвития Алексей Чекунков.

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По его словам, несмотря на то, что в стране обсуждение запрета на экспорт необработанной древесины идет давно, собственники лесопромышленных предприятий не создали необходимого количества перерабатывающих мощностей. За последние 40 лет в России вообще не было построено ни одного целлюлозно-бумажного комбината.

Впрочем, в скором времени ситуация может измениться благодаря проекту создания в Карелии лесопромышленного кластера. Его инициатором стал лесопромышленный холдинг Segezha Group. В рамках "Сегежа-Запад" планируется создать объединенный кластер, куда войдут новый ЦБК, модернизируемый Сегежский ЦБК и "Сегежская упаковка". Планируемая мощность предприятий - около 1,5 миллиона тонн продукции в год. Общая стоимость проекта может составить 178 миллиардов рублей.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад ДФО СЗФО Карелия

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