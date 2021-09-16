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16.09.2021 13:11
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Правительство направляет 430 млн в сферу животноводства

Текст: Татьяна Дмитракова
428,7 миллиона рублей выделено в Амурской области в 2021 году для реализации сельскохозяйственных инвестиционных проектов по развитию мясного и молочного скотоводства.
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

- Средства распределены по трем направлениям: удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов (на это предназначено 176,5 миллиона рублей), снижение стоимости приобретения племенного скота (155,1 миллиона) и уменьшение стоимости оборудования (97,2 миллиона). Реализация инвестиционных проектов позволит не только увеличить производство продукции животноводства, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру поселений, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

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По словам главы региона, достижение продовольственной безопасности Амурской области - одна из важнейших задач власти. В частности, чтобы добиться 100-процентного обеспечения молоком и молочной продукцией местного производства, правительство Приамурья разработало ряд мер поддержки животноводов. На период с 2020 по 2022 годы на эти цели выделено около 1,2 миллиарда рублей. К примеру, при строительстве животноводческих предприятий регион готов возместить аграриям до 25 процентов затрат, при приобретении скота и оборудования - до 50-ти.

- Поддержка дает результаты - хозяйства наращивают объемы производства молока, - подчеркнул губернатор.

Сейчас в регионе действует 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем крупного рогатого скота 15,1 тысячи единиц, в том числе коров - 6,9 тысячи. В 2020 году животноводы произвели на 3377 тонн молока больше, чем годом ранее.

Между тем в Приамурье строятся новые и расширяются действующие фермы.

- Три новых животноводческих комплекса планируется запустить до конца 2021 года, еще один - в следующем, - сообщил министр сельского хозяйства области Олег Турков. - Одним из крупных стал проект компании АО "Луч" по созданию в Ивановке мегафермы на 2400 голов КРС. Стоимость проекта - 1731,9 миллиона рублей. Порядка 500 миллионов будет предоставлено инвестору в качестве господдержки из федерального и регионального бюджетов.

Как рассказал руководитель АО "Луч" Владимир Ус, проект разделен на несколько этапов, сейчас приступили к первому - строительству доильно-молочного блока, коровника, телятников, складов сена и кормов, силосной траншеи. Первая очередь фермы рассчитана на 1570 коров.

Скот завезут в следующем году. По планам первое молоко на ферме получат в декабре 2022-го. Предполагается, что на первом этапе, то есть в течение ближайших двух лет, на предприятии будет создано 40 рабочих мест. Когда через пять лет ферма выйдет полную мощность, число занятых увеличится.

- В процессе строительства после расчетов эффективности мы приняли кардинальное решение - отказаться от сооружения пяти телятников на втором этапе, разместив весь молодой скот на ферме, расположенной в нескольких сотнях метров от будущей. На месте предполагаемых телятников построим два коровника с доильно-молочным блоком, - пояснил Владимир Ус. - Такой вариант позволит разместить стадо вдвое больше планируемого.

Кстати, сейчас в "Луче" содержится 3400 голов КРС, из которых 1200 - дойное стадо. В 2017 году хозяйство получило статус племенного репродуктора по разведению красно-пестрой породы и ежегодно обеспечивает племенным маточным поголовьем крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия региона.

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- Новый животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амурского молока. Это позволит стимулировать рост внутреннего потребления молока, а также увеличить объем производимой из него продукции почти на 50 процентов. Кроме этого, в Ивановском районе будет создано более 80 рабочих мест, а область получит еще одного налогоплательщика с ежегодными отчислениями до шести миллионов рублей, - рассказал Василий Орлов.

С мая 2021 года ООО "Амурский партизан" ведет создание молочной фермы на 600 голов в селе Косицино Тамбовского района. Сельхозпредприятие будет давать 5,2 тысячи тонн молока в год - инвестиционный проект позволит увеличить его производство в два раза. Инвестпроект стоимостью 1,1 миллиарда рублей намечено реализовать за три года. Будет создано 40 рабочих мест.

Сейчас на участке идут подземные работы: устройство теплотрассы и водопровода. Рядом с существующей молочной фермой возведут коровник, рассчитанный на 600 голов (в имеющемся помещении находятся 363 коровы), санпропускник, родильное отделение. Уже постелены полы в новом коровнике, наполовину проложены наружные сети теплоснабжения здания, обустраивается подъезд к объекту. Приобретено и доставлено стойловое оборудование коровника и доильно-молочного блока.

- По планам здесь будут еще шесть траншей для заготовки кормов и три сенохранилища. Вся ферма расположится на 14 гектарах земли, - рассказала генеральный директор ООО "Амурский партизан" Надежда Степаненко. - В качестве поддержки от государства мы рассчитывали получить субсидии на общую сумму 278 миллионов рублей, из них 40 миллионов уже переведено на наши счета.

ООО "Приамурье" расширяет уже существующую ферму в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района. Здесь планируется построить коровник на 490 голов и родильное отделение на 110. В настоящее время проложены наружные инженерные сети, выполнены фундаментные работы, залиты сваи и ростверки по периметру коровника, выполнены отсыпка и бетонные проезды. Поставка 200 нетелей для нового коровника ожидается в октябре, а ввод объектов в эксплуатацию намечен на конец ноября 2021 года. Реализация инвестпроекта позволит увеличить ежегодное производство молока на 3,2 тысячи тонн.

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Еще один животноводческий комплекс расширяется в селе Грибское Благовещенского района. ЗАО "Агрофирма АНК" модернизирует коровник на 400 голов. Приобретено стойловое оборудование и доильный блок, идет подготовка к его монтажу. Строительные работы выполнены на 60 процентов. Приобретено 200 голов скота. После ввода комплекса "МилАНКа" в эксплуатацию компания планирует обеспечить ежегодный прирост производства молока на 2,8 тысячи тонн в год и увеличить штат сотрудников на десять человек. Завершить проект намечено к концу этого года.

Еще один инвестиционный проект намерено начать в 2022 году сельхозпредприятие "Димское".

По расчетам министерства сельского хозяйства, благодаря реализации этих планов производство молока к 2025 году увеличится на 44 тысячи тонн, или на 31 процент, мяса - на семь тысяч тонн, или 14 процентов.

При этом в Приамурье продолжают улучшать условия для инвесторов приоритетных проектов. Компаниям, реализующим проекты с объемом вложений более 150 миллионов рублей, власти гарантируют неизменность налоговых и арендных платежей до семи лет и компенсируют часть затрат, уточнила заместитель министра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко.

- Темпы строительства предприятий набраны хорошие. Если все то, что сейчас строится, будет реализовано к 2024 году, сельхозпредприятия области станут производить 70 тысяч тонн молока, - резюмировал Василий Орлов. - Первоочередная задача - обеспечить население молоком, затем - расширить его переработку. Меры поддержки создания молочных ферм по планам будут работать до 2023 года включительно, после чего эту помощь планируется направить на развитие переработки молока. Для поддержки инвестпроектов в области животноводства в Амурской области действует пакет мер, которых не было за всю постсоветскую историю региона.

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