Все избирательные участки в Хабаровском крае оснастили видеокамерами

В Хабаровском крае все избирательные участки охватили видеонаблюдением. На 451 участке будет организована онлайн-трансляцию процесса голосования, на остальных установили стационарные камеры, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой избирком.

На предыдущих выборах видеонаблюдение велось только на 400 участках - там, где имелось подключение к интернету. Остальные камерами не оснащались.

По данным крайизбиркома, в дни голосования, с 17-го по 19-е сентября, в регионе будут работать 807 избирательных участков, в том числе 774 стационарных. Избирателей там ждут с 8 до 20 часов.

Жители Хабаровского края будут выбирать депутатов Госдумы РФ, губернатора, депутата регионального парламента по Транспортному избирательному округу, а также представителей органов местного самоуправления.