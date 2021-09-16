Житель Забайкалья пойдет под суд за контрабанду золота на 17 млн

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал житель Краснокаменска. Мужчину обвиняют в незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в мае этого года он попытался провезти через границу 12 золотых слитков за вознаграждение в виде 50 тысяч рублей, которое пообещал ему некий гражданин КНР. Причем мужчина знал о том, что драгметалл нужно задекларировать, но делать этого не стал. Слитки весом более четырех килограммов нашли пограничники во время осмотра его машины. Их стоимость оценили в 17 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу. Горе-контрабандисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также миллионный штраф.