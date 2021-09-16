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16.09.2021 15:48

Чувашия подала заявки на кредиты для строительства 26 объектов

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия подала заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства 26 важных объектов общей стоимостью 5,4 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщил глава республики Олег Николаев, в заявку вошли пять приоритетных проектов суммарно на 3,7 миллиарда рублей в рамках лимита, установленного исходя из показателей долговой нагрузки.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Из представленных в документе 24 объекта инфраструктуры. Это шесть детских садов в общей сложности на 1160 мест, в том числе в микрорайонах "Солнечный", "Грязевская стрелка", "Дубрава парк", а также в микрорайоне 1А центральной части Чебоксар. Также запланировано строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей, и автодорог в столице республики и городе Канаше.

Еще два проекта стоимостью 1,7 миллиарда рублей связаны с жилищным строительством. В частности, в планах до 2025 года возведение двух дошкольных образовательных учреждений по 220 мест, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей, автодорог в микрорайоне №5 жилого массива "Новый город", а также обустройство до 2028 объектов инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги в рамках комплексной застройки этого жилого района.

- Указанные проекты, выработанные по результатам серьезного анализа, должны дать мощный экономический импульс развитию отдельных территорий и отраслей республики, повлиять на валовый региональный продукт и качество жизни наших граждан, - отметил Николаев.

В целом же, по его словам, правительство региона подготовило 37 проектов на более чем 50 миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В перспективе через Фонд национального благосостояния и Фонд содействия реформированию ЖКХ Чувашия рассчитывает привлечь кредиты на обновление изношенной коммунальной инфраструктуры - реконструкцию тепловых сетей в Шумерле и Алатыре, обновление систем водоснабжения в Батыреве и Шемурше, запуск программы очистных сооружений, реализацию программ переселения из ветхого и аварийного жилья.

Ранее глава Чувашии анонсировал разработку в 2023 году программы обновления лифтового хозяйства, износ которого оценивается более чем в 70 процентов. На данный момент она оценивается в 4,7 миллиарда рублей.

Напомним, бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, согласно поручению главы государства, регионы смогут получить на 15 лет по сниженной ставке не выше 3 процентов годовых. При этом погашение кредита стартует с третьего года после его получения.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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