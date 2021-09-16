Чувашия подала заявки на кредиты для строительства 26 объектов

Чувашия подала заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства 26 важных объектов общей стоимостью 5,4 миллиарда рублей.

Как сообщил глава республики Олег Николаев, в заявку вошли пять приоритетных проектов суммарно на 3,7 миллиарда рублей в рамках лимита, установленного исходя из показателей долговой нагрузки.

Из представленных в документе 24 объекта инфраструктуры. Это шесть детских садов в общей сложности на 1160 мест, в том числе в микрорайонах "Солнечный", "Грязевская стрелка", "Дубрава парк", а также в микрорайоне 1А центральной части Чебоксар. Также запланировано строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей, и автодорог в столице республики и городе Канаше.

Еще два проекта стоимостью 1,7 миллиарда рублей связаны с жилищным строительством. В частности, в планах до 2025 года возведение двух дошкольных образовательных учреждений по 220 мест, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей, автодорог в микрорайоне №5 жилого массива "Новый город", а также обустройство до 2028 объектов инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги в рамках комплексной застройки этого жилого района.

- Указанные проекты, выработанные по результатам серьезного анализа, должны дать мощный экономический импульс развитию отдельных территорий и отраслей республики, повлиять на валовый региональный продукт и качество жизни наших граждан, - отметил Николаев.

В целом же, по его словам, правительство региона подготовило 37 проектов на более чем 50 миллиардов рублей.

В перспективе через Фонд национального благосостояния и Фонд содействия реформированию ЖКХ Чувашия рассчитывает привлечь кредиты на обновление изношенной коммунальной инфраструктуры - реконструкцию тепловых сетей в Шумерле и Алатыре, обновление систем водоснабжения в Батыреве и Шемурше, запуск программы очистных сооружений, реализацию программ переселения из ветхого и аварийного жилья.

Ранее глава Чувашии анонсировал разработку в 2023 году программы обновления лифтового хозяйства, износ которого оценивается более чем в 70 процентов. На данный момент она оценивается в 4,7 миллиарда рублей.

Напомним, бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, согласно поручению главы государства, регионы смогут получить на 15 лет по сниженной ставке не выше 3 процентов годовых. При этом погашение кредита стартует с третьего года после его получения.