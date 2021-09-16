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16.09.2021 16:33

Дёмкин: Пермь получила 600 миллионов рублей на расселение из аварийного жилья

Текст: Константин Бахарев
Как сообщил глава Перми Алексей Дёмкин, эти средства помогут улучшить жилищные условия порядка тремстам жителям краевого центра. Для получения выплаты собственникам, проживающим в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, необходимо обратиться в управление жилищных отношений.

Расселение аварийного жилищного фонда - одно из приоритетных направлений деятельности городских властей. Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" Пермь получила дополнительные 600 миллионов рублей на расселение аварийного жилья.

- Эти средства помогут улучшить жилищные условия порядка 300 человек, - подчеркнул глава Перми. - С начала года новое жилье или выкупную стоимость получил уже 1781 пермяк. Всего в этом году планируем расселить порядка четырех тысяч человек. Расселение аварийного жилья, пожалуй, одна из самых серьезных проблем для крупных городов. Эту задачу муниципалитеты могут решить только вместе с краевыми и федеральными властями. В этом году в Перми на эти цели выделена беспрецедентная сумма - дополнительные деньги были добавлены к 3,1 миллиарда рублей.

Для получения выплаты до конца года собственникам жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, необходимо заказать отчет о рыночной стоимости изымаемого жилого помещения и до конца октября предоставить его с полным пакетом документов в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет №102. Приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.

С начала года в Перми снесено уже 20 аварийных домов в разных районах города, расселены около 1800 человек, которые проживали в аварийном жилье общей площадью 26,2 тысяч квадратных метров.

Напомним, действующие в городе программы предусматривают два способа расселения - собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью равнозначной ранее занимаемому. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в новостройках.

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