Дёмкин: Пермь получила 600 миллионов рублей на расселение из аварийного жилья

Как сообщил глава Перми Алексей Дёмкин, эти средства помогут улучшить жилищные условия порядка тремстам жителям краевого центра. Для получения выплаты собственникам, проживающим в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, необходимо обратиться в управление жилищных отношений.

Расселение аварийного жилищного фонда - одно из приоритетных направлений деятельности городских властей. Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" Пермь получила дополнительные 600 миллионов рублей на расселение аварийного жилья.

- Эти средства помогут улучшить жилищные условия порядка 300 человек, - подчеркнул глава Перми. - С начала года новое жилье или выкупную стоимость получил уже 1781 пермяк. Всего в этом году планируем расселить порядка четырех тысяч человек. Расселение аварийного жилья, пожалуй, одна из самых серьезных проблем для крупных городов. Эту задачу муниципалитеты могут решить только вместе с краевыми и федеральными властями. В этом году в Перми на эти цели выделена беспрецедентная сумма - дополнительные деньги были добавлены к 3,1 миллиарда рублей.

Для получения выплаты до конца года собственникам жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, необходимо заказать отчет о рыночной стоимости изымаемого жилого помещения и до конца октября предоставить его с полным пакетом документов в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет №102. Приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.

С начала года в Перми снесено уже 20 аварийных домов в разных районах города, расселены около 1800 человек, которые проживали в аварийном жилье общей площадью 26,2 тысяч квадратных метров.

Напомним, действующие в городе программы предусматривают два способа расселения - собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью равнозначной ранее занимаемому. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в новостройках.