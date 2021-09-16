Единый заказчик контролирует более 150 строек

Единому заказчику в сфере строительства передан контроль за строительством более 150 социальных объектов. Об этом рассказал гендиректор компании Карен Оганесян на заседании Совета госэкспертизы.

"Компания была создана в феврале этого года. В настоящее время Единый заказчик контролирует строительство 158 объектов в восьми федеральных округах на территории 58 регионов России. Это те объекты, которые были переданы из других министерств. С включением новых объектов в перечень компании эта цифра будет расти", - пояснил Оганесян.

Он напомнил, что Единому заказчику переданы шесть дирекций по строительству и реконструкции.

Четыре объекта уже были введены в эксплуатацию - Государственный музей космонавтики им. К. Э. Циолковского, здание ИФНС России № 19 по Самарской области в Тольятти, общежитие для студентов и универсальный учебно-тренировочный корпус Волгоградской государственной академии физической культуры.

Как отмечал ранее председатель наблюдательного совета ППК "Единый заказчик" вице-премьер Марат Хуснуллин, создание компании позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.