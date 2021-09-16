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16.09.2021 20:26
Рубрика: Общество

Нацпроекты расширяют возможности образовательных учреждений

Текст: Олег Корякин, Наталья Решетникова, Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Из Казахстана в Татарстан переехал учитель математики Ибрагим Ибатулин и сразу же устроился в многопрофильный лицей N 11 "Унбер", недавно открытый в казанском микрорайоне "Арт-Сити".
В новом казанском лицее No 11 "Унбер" школьники с помощью очков виртуальной реальности изучают правила поведения при опасных ситуациях. Фото: Александр Эшкинин

Это учебное заведение - одно из десятков, построенных в стране в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Фото: istock
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"Мне доверили "олимпийский резерв", - рассказал Ибрагим. В лицее он будет готовить ребят к олимпиадам по математике. А учительница русского языка и литературы Елена Коновалова приехала в Казань из Петербурга. И она тоже уверена, что лицей позволит ей расти профессионально.

Новенький лицей рассчитан на 1500 учеников, и его открытие - долгожданное событие для жителей микрорайона. Лицей - просторный, построен по современному проекту и оснащен не только лабораториями и кабинетом робототехники, но и двумя бассейнами. А рассчитанная на 530 мест столовая лицея - самая большая в городе.

Для удобства детей и родителей в "Унбере" разработали свое мобильное приложение. А еще в лицее разработали проект "Иммерсивная школа". Он позволит школьникам с помощью очков виртуальной реальности изучить правила поведения при опасных ситуациях.

А в Ярославле первого сентября распахнула двери школа N 91 в активно растущем микрорайоне. Школ в городе не строили два десятилетия, а потому переоценить это событие просто невозможно. Тем более что 950 детей (из них 200 - первоклашки) пошли не в обычную школу, а в центр инженерных технологий. В областном департаменте образования пояснили, что обучение здесь ориентируют на последующее поступление в вузы, связанные с биоинженерией, архитектурой, химией и физикой.

На базе школы будет работать центр дополнительного образования. Его финансирует городской бюджет. Дети смогут бесплатно заниматься по дополнительным программам. Для этого оборудованы класс хореографии, актовый зал с эстрадой, два спортивных зала, а на пришкольной территории есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка.

В Новосибирске по нацпроекту к концу 2021 года построят школу на 1100 мест с большим спортзалом и музеем. Министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что в прошлом году в этом районе открылась еще одна школа. Сейчас ее посещают более тысячи ребятишек. И построена она тоже благодаря нацпроекту. Строят в Новосибирске еще одну школу - на 825 мест. И она будет несколько нестандартной: в ней предусмотрены такие нетипичные для школы помещения, как трансформирующиеся атриумы, спальни и даже комната матери и ребенка.

"Нацпроекты расширяют наши возможности для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений", - отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь ПФО Татарстан ЦФО Ярославская область Ярославль СФО Новосибирская область Новосибирск Национальные проекты 2019-2024

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