Рустам Минниханов стал главой совета директоров ПАО "Туполев"

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО "Туполев".

Решение об этом, как сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, было принято путем голосования членов совета на заседании, которое состоялось сегодня на базе Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.

В августе этого года акционерами ПАО "Туполев" было проведено внеочередное собрание, по итогам которого все члены совета директоров, избранные в июне, прекратили свои полномочия. В новый состав были переизбраны пять человек из предыдущего состава и два новых члена, в числе которых Рустам Минниханов.

- Для нас авиационная промышленность является стратегической. Мы хотим вместе с ОАК, с "Ростехом" обеспечить эффективную работу авиационного комплекса в интересах государства. Никаких других целей и задач нет, спасибо за доверие, - заявил Минниханов после назначения.

ПАО "Туполев", объединяющее конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, является разработчиком и производителем самолетов стратегической и дальней авиации. В их числе бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА.