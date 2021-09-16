В Чувашии проведут масштабную инвентаризацию АПК

В Чувашии до 1 декабря должны быть инвентаризированы все субъекты агропромышленного комплекса, а также обобщена информация о фермерских хозяйствах, фактически не осуществляющих деятельность.

Такое поручение дал глава республики Олег Николаев руководителям городов и районов по итогам встречи с предпринимателями из сферы сельского хозяйства.

По его словам, сплошная инвентаризация субъектов АПК и их участков позволит выявить правомерность и эффективность использования земель сельхозназначения. На основе этих данных в последующем станет возможно сформировать площадки для инвесторов и арендаторов, которые смогут их развивать.

Николаев отметил, что данная работа необходима, чтобы обеспечить социальную защищенность сотрудников предприятий, исключить "серые" схемы заработной платы и скрытых от налогообложения доходов.

Кроме того, Николаев озвучил положительные эффекты от объединения сельхозпредприятий в кооперативы.

- Важно применение таких форм совместной деятельности чтобы создавать новые продукты и становиться более конкурентными. Это позволит более динамично развиваться, крепко стоять на ногах. Такие формы организации работы все больше и больше поддерживаются государством на федеральном уровне, ну и мы на региональном уровне стараемся двигаться таким образом, - заявил глава республики.

Вице-премьер - министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов рассказал фермерам о действующих формах поддержки, среди которых гранты на поддержку начинающего фермера, на развитие семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

За 10 лет гранты получили 500 фермеров, а доля фермерского продукта в общем объеме валовой продукции отрасли возросла в два раза - с 7,5 процента до 14,3 процента. В результате поддержки было создано более 1,1 тысячи рабочих мест, фермерами обрабатываются более 50 тысяч гектар пашни, содержатся 14,6 тысячи голов КРС.

- Наша задача, чтобы каждый желающий мог получить господдержку. Чтобы люди получали прибыль от сельхоздеятельности, чтобы бизнес был прозрачен, они могли платить достойную зарплату своим работникам. Чем больше на территории муниципалитетов будет создаваться крепких, эффективно работающих предприятий, в том числе фермеров и кооперативов, тем успешней будет весь район, - подчеркнул руководитель республиканского минсельхоза.