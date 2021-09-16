В Ижевске открыли обновленную Национальную библиотеку

В Удмуртии после реконструкции заработала Национальная библиотека.

Крупнейшее книгохранилище региона полностью обновили всего за два года. Но ремонта здесь ждали 10 лет. В 2011 году аварийное здание закрыли по решению суда, а издания, в том числе редкие, развезли по разным районам Ижевска.

Библиотеку построили в 1958 году, тогда она носила имя Владимира Ленина, и жители называли ее "Ленинкой". Попасть сюда можно было по спецпропускам, а мест не хватало ни для читателей, ни для книг.

Теперь у основного корпуса, сохранившего свой исторический облик, есть современный шестиэтажный пристрой, в котором разместятся полтора миллиона изданий. Действует автоматическая система температурного контроля и удаления пыли. Работа библиотеки полностью автоматизирована, а доступ к электронному каталогу имеют и жители районов Удмуртии. При этом сама "Ленинка" подключена к глобальной библиотечной сети, а значит, ее читатели смогут пользоваться фондами других книгохранилищ России и мира. На реконструкцию потратили более полумиллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Здесь установлены лифты и пандусы, есть литературная галерея, детская комната, поэтический зал, и даже кафе, в котором обещают подавать особые блюда, например варенье Чехова, рассказала РГ директор Татьяна Тенсина и пригласила в библиотеку даже тех, кто хочет просто посмотреть и сравнить, как было и как стало. Отреставрированный фасад и холлы уже оценили ижевские молодожены: на фотосессии в обновленных интерьерах они начали приезжать еще до официального открытия.