В минтрансе Чувашии рассказали о ремонте дорог по нацпроекту

Дорожно-строительные работы, запланированные на 2021 год национальным проектом "Безопасные качественные дороги", в Чувашии выполнены на 70 процентов. Предварительные итоги озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов.

Ремонт фактически завершен на 80 километрах автодорог из 115 километров запланированных. На завершение работ отводится срок до 1 ноября, полностью все объекты должны быть сданы максимум 1 декабря.

В этом году на реализацию нацпроекта в Чувашии было направлено около 2,8 миллиарда рублей, из них 880 миллионов - из федерального бюджета. Работы проводятся на 65 участка - 27 из них относятся к региональной сети, 38 - к Чебоксарской агломерации. Кроме того, предполагается ремонт трех мостов и строительство наружного освещения в пределах районных населенных пунктов общей протяженностью 8,1 километра.

- В этом году проводится ремонт и реконструкция крупных и значимых объектов, как улицы Гражданская, Калинина, Университетская и Южная автомагистраль в Чебоксарах, ремонт покрытия проезжей части по улицам Советской и Промышленной в Новочебоксарске. На региональных дорогах такими объектами являются автодороги "Алатырь - Ахматово - Ардатов" в Алатырском районе, "Аликово - Старые Атаи - автодорога "Сура" в Аликовском районе, "Никольское - Ядрин - Калинино", - рассказал Владимир Осипов.

Он также добавил, что при дорожных работах применяются новые технологии, позволяющие увеличить сроки эксплуатации до ремонта и капитального ремонта. К примеру, одна из ключевых магистралей северо-запада чувашской столицы, улица Университетская, ремонтируется по методу холодной регенерации. Здесь дорожное полотно имеет множество "отраженных" трещин, которые появляются в основании слоев дорожной одежды. Устранить такой дефект можно только при глубокой переработке асфальта.

Инновационный метод заключается в том, что существующий асфальт перемалывается комбайнами-ресайклерами с добавлением щебня. Переработанному слою дают отлежаться и уплотниться в течение некоторого времени. Именно поэтому некоторое время жителям района приходится мириться с трудностями - пылью, сниженной пропускной способностью.

Как отметили в минтрансе региона, все работы выполняются комплексно: помимо дорожного покрытия специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Так, например, в этом году планируется установить 27 камер фотовидеофиксации и внедрить еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля на автодороге "Никольское - Ядрин - Калинино".