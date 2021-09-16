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16.09.2021 13:58
Рубрика: Власть

В Оренбуржье построят завод по переработке попутного нефтяного газа

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Два стратегически важных для экологической безопасности региона проекта стартуют в Оренбуржье. Здесь будет построен завод по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ). Кроме того, в регионе приступили к возведению нового напорного нефтепровода, который пройдет по территории Оренбургской и Самарской областей - это позволит отказаться от транспортировки "черного золота" автомобильным и железнодорожным транспортом.
Проект будет реализован совместно с южно-корейскими партнерами. Фото: Пресс-служба НКНП Проект будет реализован совместно с южно-корейскими партнерами. Фото: Пресс-служба НКНП
Проект будет реализован совместно с южно-корейскими партнерами. Фото: Пресс-служба НКНП

Соответствующий меморандум подписали губернатор региона Денис Паслер и генеральный директор нефтяной компании "Новый Поток" Степан Асаулов.

Фото: Пресс-служба НКНП
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Как сообщила пресс-служба НКНП, инвестиционный проект по строительству уникального для региона завода планируется реализовать всего за 22 месяца: ввод объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2023 года. Запуск установки, которая появится в четырех километрах от села Твердилово, позволит наладить полезную утилизацию попутного нефтяного газа с месторождений компании, извлекая не менее 96 процентов широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Это эквивалентно примерно 50 000 тонн товарного продукта в год.

Объем инвестиций в строительство завода производительностью 90 миллионов кубометров попутного газа в год составит около 5 миллиардов рублей. Проект будет реализован совместно с южно-корейскими партнерами - строительной компанией Hyundai Engineering Co Ltd.

- Самостоятельная переработка ПНГ обычно не практикуется нефтяными компаниями в России из-за небольших объемов попутного газа, - рассказал генеральный директор НКНП Степан Асаулов, - однако привлечение международного опыта и технологий позволило обосновать инвестиционную привлекательность такого решения, которое обеспечит сведение к минимуму вредных выбросов в атмосферу и сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

На период строительства установки будет создано 500 новых рабочих мест, 30 из которых займут корейские специалисты, а остальные - местные кадры, что поможет обеспечить занятость населения области.

Фото: Пресс-служба НК "Новый Поток"
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Кроме того, в конце II квартала текущего года НКНП приступила к реализации еще одного проекта, имеющего особое значение для экологической безопасности не только Оренбуржья, но и соседней Самарской области. Компания начала прокладку 97-километрового напорного нефтепровода, который пройдет по территории Бугурусланского и Бузулукского районов. Он соединит завод подготовки нефти и пункт приема товарной нефти в самарском поселке Похвистнево. Это даст возможность отказаться от перевозки "черного золота" автомобильным и железнодорожным транспортом, снизив тем самым негативное влияние на состояние окружающей среды сразу двух регионов. Наличие нефтепровода позволит также уменьшить нагрузку на дорожное полотно и снять риски инцидентов, связанных с транспортировкой нефти по автотрассе.

Строительство объекта ведется сразу из двух точек - от Похвистнево и Твердилово. Работы планируется завершить в III квартале 2022 года. На сегодня проложено уже 25 километров новой ветки.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
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В общей сложности реализация этих двух проектов в ближайшие два года на разных этапах строительства обеспечит создание совокупно 3000 новых рабочих мест.

Возведение объектов ведется НКНП в рамках проектного решения по созданию производственного контура "кустовые площадки скважин - подземные инженерные коммуникации в едином коридоре - установка подготовки нефти - установка переработки попутного нефтяного газа - напорный нефтепровод". Это позволит обеспечит герметичность процессов добычи и свести к минимуму объем негативного воздействия на окружающую среду. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, такую модель следует взять на вооружение и другим нефтедобывающим компаниям региона.

- Рациональное использование попутного нефтяного газа вместо его утилизации даст производство новых высокоценных продуктов и сократит выбросы в атмосферу. Ответственное потребление ресурсов - это важный шаг на пути к декарбонизации топливно-энергетического комплекса региона, - подчеркнул Денис Паслер. - Новые проекты - это развитие экономики Оренбургской области, новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Справка "РГ"

Компания НКНП входит в группу РУСИНВЕСТ. Опыт, полученный при реализации инвестиционных проектов по строительству напорного нефтепровода и завода по переработке ПНГ, позволит распространить его в будущем на другие активы холдинга.

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