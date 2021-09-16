В Пензе открыли новый детский сад

Филиал "Колибри" детсада № 10 города Пензы открылся на улице 65-летия Победы. Новое дошкольное учреждение рассчитано для детей ясельного возраста.

Оно располагается на первом этаже недавно построенного жилого дома. Общая площадь помещений - около 800 квадратных метра. Здесь действуют группа для малышей в возрасте от 1 до 2 лет и две группы для детей от 2 до 3 лет. Именно для детей этого возраста наиболее остро стоит вопрос оформления в детский сад.

В помещении обустроены игровые и спальные комнаты, медицинский и пищевой блоки, кабинеты для персонала, зал для организации дополнительных услуг, кладовые. Все выполнено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, учитывая возрастные особенности детей. Для обеспечения безопасности установлена система пожарной сигнализации, территория огорожена забором. На улице для каждой группы есть своя игровая площадка.

Филиал в соответствии со штатным расписанием полностью обеспечен кадрами. С детьми работают шесть воспитателей. Также в штате есть педагог-психолог, музыкальный руководитель и 13 человек технического персонала.

Врио губернатора Олег Мельниченко осмотрел помещения детсада, пообщался с воспитателями и родителями детей, посещающих дошкольное учреждение.

- Современный, хороший детский сад. Он оборудован всем необходимым, соблюдены требования по организации питания детей, а это гарантирует, что ребята будут сыты и здоровы, - поделился своими впечатлениями врио главы региона.

Он отметил, что развитие социальной инфраструктуры в микрорайонах новой комплексной застройки продолжится. Так в Арбековской заставе будет строиться еще одна школа и детский сад. В Городе Спутнике ведется строительство детсада на 120 мест. Он станет уже восьмым в микрорайоне. Следующий на очереди - детсад на 240 мест. До 2023 года здесь должны ввести в строй вторую новую школу, которая станет самой крупной в регионе - на 2,5 тысячи мест. В ней разметят 97 классов. Уже проектируется третья школа, потому что детское население в новостройках растет быстрыми темпами.

Врио главы региона подчеркнул необходимость комплексного подхода при дальнейшей застройке жилых городских пространств.

- Строительство школ и детсадов - это самое главное, потому что создает удобство для людей. Если микрорайон развиваем, тем более в рамках комплексной застройки, вся инфраструктура должна быть предусмотрена, - отметил Олег Мельниченко.

Обозначенные вопросы являются приоритетными в работе регионального правительства и войдут в стратегию социально-экономического развития региона на ближайшие годы. Ее соавторами стали жители региона, которые вносили свои предложения через онлайн-сервисы и в ходе работы стратегических сессий. Стратегия предполагает абсолютное видение дальнейшего развития региона на ближайшую перспективу. В ее основе лежит понимание того, как решать вопросы, которые копились годами и которые волнуют жителей. Среди одних из главных приоритетов - развитие системы образования, создание условий для качественного воспитания и обучения, поддержка педагогического сообщества, семей с детьми. Образование - это инвестиции в человека, которые будут постоянно аккумулироваться на федеральном и региональном уровнях.

Президент России поставил задачу правительству РФ и уже принято решение о реализации программы капитального ремонта существующих школ, их переоснащения новым современным оборудованием, насыщения высокими технологиями. Президент поддержал идею - и 2023 год объявлен Годом педагога. Это значит, что будет привлечено дополнительное внимание к школе и детсадам, повышению престижа педагогических профессий.