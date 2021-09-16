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16.09.2021 18:48
Рубрика: Общество

В Пензе запустили маршрут для туристов с инвалидностью

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Наталья Саванкова/РГ Фото: Наталья Саванкова/РГ
Фото: Наталья Саванкова/РГ

В Пензе запустили инклюзивный экскурсионный маршрут, который доступен людям с инвалидностью. Первая группа молодых туристов на колясках из центра "Квартал Луи" познакомились с местными достопримечательностями. Организаторами проекта " Пенза: прошлое и настоящее" стали региональное министерство культуры и туризма и один из туроператоров.

Фото: iStock
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- После проверки маршрута мы выявили для себя ряд плюсов и минусов. Хотелось бы отметить, что в городе есть проблемы с организацией логистики в пунктах питания: недостаточно оборудованы подъезды, узкие проходы - это необходимо устранять. Хочется отметить, что от экскурсий у всех осталось яркое впечатление, потому что они интерактивные, - говорит врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

В рамках однодневного тура экскурсанты проехали по Пензе, познакомились с историей улиц, зданий и площадей, а также узнали о людях, которые прославили город на Суре.

Одним из самых доступных объектов культуры для людей с инвалидностью оказался Губернаторский дом, где выставляются предметы русского и западноевропейского искусства. Также необычные туристы посетили интерактивную выставку "Воплощенная история. Перекресток цивилизаций" в музее И.Н. Ульянова.

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В ближайшем будущем будет проработан двухдневный инклюзивный маршрут. Уже сейчас рассматривается возможность посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья парка "Легенда" - одного из самых больших в России по числу скульптур под открытым небом, созданных архитекторами и художниками со всего мира.

Следующим шагом станет создание интерактивной карты Пензенской области с разработанными туристическими маршрутами для людей с инвалидностью. Они будут предлагаться для реализации туроператорам. По расценкам они не отличаются от обычных экскурсионных маршрутов, при групповой поездке обещают скидки.

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