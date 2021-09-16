В индустриальном парке "Преображенка" в Самарской области открылось крупное серийное производство пазлов из дерева.

Компания выпускает более 90 наименований развивающих пазлов, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки. Новое производство в Самарской области необходимо производителю для обеспечения спроса в Китае и Японии.

Как рассказал собственник предприятия Даниил Рахмаков, продукция поставляется в 101 страну мира, в числе которых США, Канада, страны Западной Европы и Ближнего Востока, а объем выручки от экспорта доходит до 75 процентов.

"Новое предприятие в "Преображенке" способно выпускать до 35 процентов общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт, - рассказал Даниил Рахмаков. - Мы рассматривали разные регионы для открытия производства, но в Самарской области наиболее удачно сходятся все транспортно-логистические возможности. Также хочу отметить высокое качество производственного корпуса, в котором мы очень комфортно расположились. С поддержкой региона мы запустили свое предприятие буквально за полгода".

А начинал производитель семь лет назад с дизайн-студии, которая создавала различные сувенирные изделия из кожи и дерева, наиболее востребованными из них были обложки для документов со вставками из шпона древесины редких пород. Эта продукция оказалась популярна не только на российском рынке, но и в странах Европы. В 2016 году после увеличения экспортных продаж было принято решение открыть компанию Wood and leather technologies - ВЭЛТ. Продукцию делали на площади менее сотни квадратных метров. А годовая выручка от производства составляла 1,5-2 миллиона рублей.

С расширением номенклатуры и созданием первого серийного пазла из дерева в виде карты стран выручка начала расти - в течение двух лет до 17 миллионов рублей. Поэтому решено было развивать линейку карт. Сейчас годовая выручка доходит до 380 миллионов рублей. В 2020 году производитель опробовал новую технологию, позволяющую обеспечить конкурентоспособность продукции по сравнению с китайскими производителями. Это позволило перейти в том числе на контрактное производство для заказчиков из США, стран Европы и ЮВА.