В Прикамье лжемедиков осудили за миллионную кражу у пенсионерки

В Пермском крае суд признал трех женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 158 УК РФ "Кража".

Как пояснили в Пермском краевом суде, следствием и судом было установлено, что сообщницы переоделись в костюмы медиков и пришли в квартиру к пожилой жительнице Кунгура якобы для того, чтобы рассказать ей о методах профилактики коронавируса. Пока две злоумышленницы отвлекали пенсионерку разговорами, третья тайно проникла в квартиру через незапертую входную дверь и похитила денежные средства и ювелирные изделия. Общий размер ущерба составил 1180000 рублей.

Пропажу денег и имущества потерпевшая обнаружила уже после ухода лжемедиков, она обратилась в правоохранительные органы. Женщины были задержаны уже на следующий день. Суд приговорил каждую из них к лишению свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.