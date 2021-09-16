В Прикамье начнется поиск затопленной флотилии Колчака

Пермские ученые вместе с представителями Русского географического общества намерены отыскать флотилию белой армии, затопленной в 1919 году. Об этом "Российской Газете" рассказал Григорий Головчанский, начальник Камской археологической экспедиции.

- После отступления белой армии на Каме, Чусовой и Сылве скопилось примерно двести различных судов, - говорит он. - Это были пароходы, баржи, и другие корабли. Все они были подожжены и утоплены, чтобы не достались красным.

Белая армия, которой тогда командовал адмирал Колчак, была разбита в боях и стремительно отступала в Сибирь. В состав флотилии, сожженной в устье Чусовой, входили корабли не только с Камы, но и с Волги, пригнанные сюда белыми.

Сейчас же готовится подводная археологическая экспедиция по розыску этих судов. Им займется центр подводных исследований Русского географического общества совместно с пермскими учеными.