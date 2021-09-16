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16.09.2021 16:53
Рубрика: Происшествия

В Прикамье сбежавшая пума напала на пенсионерку

Текст: Константин Бахарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поселке Орел, расположенном рядом с городом Березники Пермского края, пума набросилась на 75-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел, когда пенсионерка работала у себя в огороде. Пума, которую содержат соседи, забралась к ней на участок и набросилась на женщину. Она получила травмы лица и была госпитализирована.

После этого владельцы пумы пообещали ужесточить контроль за содержанием дикого животного, которое обычно без поводка гуляло на их территории. Полиция Березников начала проверку инцидента, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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