Все школы Удмуртии возьмут под охрану до конца года

Все школы Удмуртии возьмут под профессиональную охрану до конца 2021 года. Недостатка в кадрах нет, сотрудники ЧОПов должны пройти переобучение, аттестацию и получить сертификаты. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова. Она пояснила, что договоры с частными охранными предприятиями уже заключаются, но все происходит поэтапно.

"Заходим мы по графику. С 1 сентября 2021 года первыми зашли школы Ижевска, порядка 90 учреждений. Часть районных школ зайдут в программу с 1 октября, с 1 ноября. Пока в недостатке охранников вопрос не стоял", - заверила министр.

О том, что оплачивать охранные услуги родителям из Удмуртии больше не придется, стало известно перед началом учебного года. Найти средства распорядился глава региона Александр Бречалов. В профильном министерстве подсчитали - нужны 287 миллионов рублей, которые поделят между собой 1009 образовательных учреждений.

"До конца года вопрос финансирования должен решиться повсеместно. Больше с родителей деньги на эти цели не собирают ни в одной школе" - заявляла тогда министр.