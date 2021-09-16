Дело о нелегальных заготовках леса в Алтайском крае передадут в суд

Прокуратура Алтайского края изучила уголовное дело в отношении депутата краевого Законодательного собрания, гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова и еще трех руководящих работников предприятия, возбужденное по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Ожидается, что заместитель прокурора края примет решение об утверждении обвинительного заключения, а материалы передадут в Тальменский районный суд. Однако, по сведениям "РГ", прокуратура намерена ходатайствовать об изменении территориальной подсудности. И где именно будет рассматриваться это громкое дело, решит краевой суд.

Как установило следствие, в 2008 году компания "Алтай-Форест" фактически за бесценок взяла в аренду Ларичихинское лесничество в Тальменском районе региона. Тогда это было достаточно крупное хозяйство с большим запасом ликвидной древесины. Вскоре в тех местах был построен мощный перерабатывающий завод. У хозяев предприятия дела шли прекрасно, львиная доля продукции уходила на экспорт в страны Средней Азии и дальнего зарубежья. Однако пришло время, когда заводу стало не хватать сырья.

У большинства алтайских лесов есть статус защитных, поэтому в них проводят либо выборочные вырубки, либо вырубки ухода. По правилам заготовки, в первую очередь под топор должна попадать "плохая" древесина: сухостой, аварийные и угнетенные деревья. Чтобы поддержать достигнутый производственный размах, "Алтай-Форест" взял в аренду территории в Залесовском лесничестве и в Томской области. Но доставка древесины оттуда оказалась весьма затратной и непростой. Поэтому, по мнению специалистов, руководство компании пошло на незаконные рубки.

С начала 1990-х годов в лесах накопилось много ветровальной древесины. В середине 2010-х арендатор начал собирать ее в целях переработки, хотя закон квалифицирует это как кражу госимущества. По правилам, отвод территории под рубку осуществляет сам лесопользователь под контролем лесничего. Но на практике это требование часто не соблюдается: площади огромные, лесничих - раз-два и обчелся. Под видом сбора "ветровала" стали заготавливать ликвидную древесину, то есть по указанию руководства предприятия проводились рубки без каких-либо разрешительных документов. Именно так действуют "черные лесорубы".

Об этих фактах не раз сообщали в полицию лесничие и местные жители. Расследования начинались, но через пару месяцев почему-то прекращались.

Кроме того, компания "Алтай-Форест" стала проводить незаконные рубки за счет превышения разрешенного объема изъятия древесины с конкретных участков леса, то есть путем "переруба". Через полгода-год на ту же лесосеку снова приходили люди с электропилами и под предлогом уборки рубочных остатков и наведения порядка отправляли на завод новые партии древесины, в том числе ликвидной. Лесничий выполнял здесь роль не контролера, а бесстрастного фиксатора.

Неизвестно, как долго продолжались бы незаконные рубки, но в начале 2019 года руководством страны было принято долгожданное решение навести порядок в лесной отрасли. Эксперты отмечают, что прежняя, советская система лесопользования была весьма эффективной. Однако в начале 2000-х после реформы крупные лесхозы перешли в частную собственность. Контроль государства сильно ослаб, и произошло неизбежное - лесохозяйственная деятельность существенно криминализовалась.

Ситуация настолько усугубилась, что по поручению президента России к выявлению и пресечению преступлений, наносящих крупный ущерб государственному лесному фонду, подключилась ФСБ. На уровне регионов были созданы соответствующие межведомственные группы, в которые входят представители практически всех силовых структур, минприроды, таможенной и других служб.

Начались планомерные проверки. Уже первые рейдовые мероприятия на территории края показали: у трех из четырех проверенных лесопользователей были выявлены перерубы. Наибольшие масштабы нарушений зафиксировали в Ларичихинском лесничестве - из девяти проверенных лесосек в шести насчитали перерубы общим объемом 379 кубометров на сумму 7,4 миллиона рублей.

Первыми появились уголовные дела в отношении ряда сотрудников "Алтай-Фореста", в том числе начальника Ларичихинского производственного участка. А 9 марта 2020 года СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ст. 260 ч. 3 УК РФ в отношении гендиректора компании Николая Бушкова. Правда, обвинение ему предъявили лишь 29 марта. Три недели подозреваемый от встречи со следователями уклонялся, его не могли найти ни дома, ни на работе, и 10 марта объявили в федеральный розыск. Обнаружили его у деловых партнеров в Новосибирске. В основу обвинения Николаю Бушкову легли факты незаконной рубки леса на территории Тальменского района в 2019 году.

Расследование незаконной деятельности "Алтай-Фореста" быстро вышло за рамки обычного уголовного дела. 11 февраля этого года Союз промышленников Алтая единогласно принял решение обратиться к губернатору с просьбой "защитить" компанию, в которой работает больше полутысячи человек: прокуратура настаивала на инициировании процедуры расторжения договора аренды с "Алтай-Форестом" ввиду систематических и грубых нарушений лесного законодательства. Губернатор же поручил подчиненным "проанализировать последствия выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству леса в случае расторжения договора аренды".

Николай Бушков вины не признает. Его защита настаивает, в частности, на возобновлении расследования и недопустимости избирательного подхода к имеющимся у следствия документам. Кроме того, она указывает на сложившуюся практику, в рамках которой незаконная рубка обычно является основанием для привлечения к административной, а не уголовной ответственности.

Между тем

После того как этой весной сошел снег, члены межведомственной группы начали скрупулезно подсчитывать объемы незаконных рубок на арендованных компанией "Алтай-Форест" участках в Ларичихинском лесничестве. В результате комиссия установила факты нелегальной заготовки древесины в объеме свыше пяти тысяч кубометров на сумму 77,1 миллиона рублей. Кроме того, привлеченными следствием специалистами Рослесхоза в ходе проверок пятнадцати лесосек, лесозаготовительные работы в которых проведены "Алтай-Форестом", выявлены факты перерубов в двенадцати из них общим объемом 1 434 кубометра с причинением ущерба государству в размере 20,7 миллиона рублей. При этом необследованными в настоящее время остаются более тысячи делян, разработанных предприятием в 2016-2020 годах.

На сегодняшний день документально установленный ущерб, нанесенный противоправной деятельностью лесному фонду России, составляет более 97 миллионов рублей. Похоже, нелегальная заготовка древесины носила системный и крупномасштабный характер, и расследование незаконных рубок в Ларичихинском лесничестве будет продолжено.