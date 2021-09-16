Губернатор Красноярского края призвал работать в лесу по-новому

Новости

Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ 12:53
Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве 12:42
В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных 12:35
Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели 12:32
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V" 12:25
В Москве отопление включили в 90% жилых домов 12:23
В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии 12:18
Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании 12:16
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов 12:11
В "Северстали" рассказали о встрече в правительстве по налогам для металлургов 12:00
В Японии еще одна женщина поборется за пост премьера 11:55
Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Душан Ивкович 11:50
Банк России выступил против инвестирования в криптовалюту 11:45
В Аргентине пять министров подали в отставку после поражения партии на выборах 11:30
В Японии эвакуируют людей из-за приближения тайфуна 11:27
В Дании пожизненно осужденным запретят заводить знакомства в течение 10 лет 11:27
Климов: Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда 11:25
Готовить кадры для войск ОДКБ будут по-новому 11:11
Побит рекорд по числу людей в космосе 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 12:57
Рубрика: Власть

Губернатор Красноярского края призвал работать в лесу по-новому

Александр Усс посетил крупнейшую лесопромышленную выставку России "Эксподрев". Традиционно в Красноярске ведущие компании-производители из разных стран презентуют современные технологии, оборудование и инструменты для лесозаготовки, деревообработки и мебельного производства. В этом году участниками выставки "Эксподрев" стали 70 компаний из России, Германии, Италии, Финляндии, Швеции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

В ходе осмотра экспозиции главе региона презентовали спецтехнику и инвентарь, которые сейчас активно применяют в крае для патрулирования лесов, тушения пожаров, лесовосстановления, заготовки и переработки древесины. Особое внимание уделили внедрению в ЛПК региона современных цифровых технологий, в том числе дистанционного мониторинга за состоянием лесов и видеонаблюдения.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В Красноярске появится климатический научный центр мирового уровня

Традиционно в рамках выставки начал работу Красноярский лесопромышленный форум. Ключевым событием деловой повестки первого дня стало заседание Совета лесной отрасли края под председательством губернатора Александра Усса. Глава региона подчеркнул, что в крае уже есть результаты реализации новой лесной политики. Благодаря увеличению штата лесных инспекторов на 100 единиц и приобретению для них спецтехники ужесточен контроль за состоянием лесосек и работой арендаторов.

Серьезную помощь в развитии питомнического хозяйства края оказала поддержка губернатора Александра Усса, который поручил выделить на эти цели 50 млн рублей. В результате за два года объемы лесовосстановления в крае увеличились на треть, а площадь, пройденная огнем в лесах, сократилась в 56 раз по сравнению с 2019 годом.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Мы уже видим конкретные результаты новой лесной политики. Но многое еще предстоит сделать, в том числе в части наведения порядка в работе малых предприятий, решения проблемы использования отходов лесопиления. Для этого мы создаем в крае ассоциации - это взаимная ответственность, дисциплина, большая управляемость. И самое важное - это объединение усилий, чтобы создавать новые перерабатывающие производства отходов лесопиления. Важно, чтобы все поняли: новые правила и требования к работе - это всерьез и надолго, возврата к прошлому не будет. Мы должны работать в лесу по-новому.

Справка

Красноярский край остается лидером среди субъектов РФ по заготовке и переработке древесины. В рамках национального проекта "Экология" регион впервые за последние 15 лет значительно обновил и укрепил материально-техническую базу лесничеств и краевого Лесопожарного центра. На вооружении лесных огнеборцев появилось более 2000 единиц спецтехники и инвентаря, а у лесничеств - более 120.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
В Москве впервые в России применили новое лекарство от COVID-19
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий