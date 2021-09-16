Губернатор Красноярского края призвал работать в лесу по-новому

Александр Усс посетил крупнейшую лесопромышленную выставку России "Эксподрев". Традиционно в Красноярске ведущие компании-производители из разных стран презентуют современные технологии, оборудование и инструменты для лесозаготовки, деревообработки и мебельного производства. В этом году участниками выставки "Эксподрев" стали 70 компаний из России, Германии, Италии, Финляндии, Швеции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

В ходе осмотра экспозиции главе региона презентовали спецтехнику и инвентарь, которые сейчас активно применяют в крае для патрулирования лесов, тушения пожаров, лесовосстановления, заготовки и переработки древесины. Особое внимание уделили внедрению в ЛПК региона современных цифровых технологий, в том числе дистанционного мониторинга за состоянием лесов и видеонаблюдения.

Традиционно в рамках выставки начал работу Красноярский лесопромышленный форум. Ключевым событием деловой повестки первого дня стало заседание Совета лесной отрасли края под председательством губернатора Александра Усса. Глава региона подчеркнул, что в крае уже есть результаты реализации новой лесной политики. Благодаря увеличению штата лесных инспекторов на 100 единиц и приобретению для них спецтехники ужесточен контроль за состоянием лесосек и работой арендаторов.

Серьезную помощь в развитии питомнического хозяйства края оказала поддержка губернатора Александра Усса, который поручил выделить на эти цели 50 млн рублей. В результате за два года объемы лесовосстановления в крае увеличились на треть, а площадь, пройденная огнем в лесах, сократилась в 56 раз по сравнению с 2019 годом.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Мы уже видим конкретные результаты новой лесной политики. Но многое еще предстоит сделать, в том числе в части наведения порядка в работе малых предприятий, решения проблемы использования отходов лесопиления. Для этого мы создаем в крае ассоциации - это взаимная ответственность, дисциплина, большая управляемость. И самое важное - это объединение усилий, чтобы создавать новые перерабатывающие производства отходов лесопиления. Важно, чтобы все поняли: новые правила и требования к работе - это всерьез и надолго, возврата к прошлому не будет. Мы должны работать в лесу по-новому.

Справка

Красноярский край остается лидером среди субъектов РФ по заготовке и переработке древесины. В рамках национального проекта "Экология" регион впервые за последние 15 лет значительно обновил и укрепил материально-техническую базу лесничеств и краевого Лесопожарного центра. На вооружении лесных огнеборцев появилось более 2000 единиц спецтехники и инвентаря, а у лесничеств - более 120.