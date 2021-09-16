Как меняется российский молочный рынок

Российский молочный рынок сегодня быстро меняется. Тренды, которые превалировали в 2015-2020 годах, уже не так актуальны. Появились новые, и они будут определять перспективы развития отрасли. Несмотря на то что спрос на молоко у нас падает, отечественный молочный бизнес в последние годы успешно развивается. За счет чего? В основном за счет активного импортозамещения, наращивания экспорта и господдержки.

В последние десять лет мы наблюдаем стабильное падение спроса и объемов потребления молока. Это связано, в первую очередь, со снижением реальных доходов населения, которые за это время сократились на десять процентов. Уровень потребления молочных продуктов сегодня не превышает 200 килограммов на душу населения в год при норме 325 килограммов. Но спрос неоднороден: классические цельномолочные продукты, действительно, не пользуются большим спросом, зато в сегменте сыров настоящий бум - объемы потребления выросли на 26 процентов за последние пять лет. Еще больший рост отмечен в сегменте сухих молочных продуктов и сыворотки.

Конечно, основной толчок развитию отрасли дало импортозамещение. Объем импорта за семь лет сократился почти на треть, что привело к росту производства молочных продуктов в стране на 3,5-4,5 процента ежегодно. Рынок сыров стал основным драйвером. В результате к 2020 году переработка молока по объемам инвестиций вышла на первое место среди других отраслей пищевой промышленности. Если десять лет назад бизнес инвестировал в молочную индустрию около двадцати миллиардов рублей в год, то сейчас - больше пятидесяти миллиардов.

Но 2021-й станет переломным и, возможно, изменит направления развития отрасли. В последние годы доходность производства сырого молока и продуктов переработки у нас была неплохой, чему способствовали все тот же слабый рубль и импортозамещение. Но сейчас ситуация изменилась - себестоимость продукции быстро растет.

Так, за последний год только сырье подорожало в среднем на восемнадцать процентов, поскольку в цене выросло все - дизельное топливо, минеральные удобрения, корма. В переработке себестоимость поднялась еще на шесть-семь процентов. Цены не покрывают такой рост: если сырье подорожало на восемнадцать процентов за год, то продукция - на 3,5-4 процента.

В результате доходность молочного производства резко упала, хотя она и так была невысокой. В долго-срочной перспективе это не очень хорошо для развития молочной индустрии, особенно с учетом новых регуляторных инициатив государства, таких как маркировка продукции, введение новых экологических требований. По оценке экспертов "Союзмолока", дополнительные расходы предприятий на их исполнение будут примерно вдвое больше средней годовой прибыли по отрасли.

Еще один негативный тренд - замедление роста производства товарного молока. С 2014 года темпы роста были стабильно высокими, но падение доходности привело к их существенному замедлению. В первом полугодии 2020-го рост был около шести процентов, а за шесть месяцев 2021-го - всего 0,9 процента. Боюсь, что к концу года рост замедлится до нуля. Особенно сильно "падают" регионы-лидеры, где традиционно производят большие объемы товарного молока. Это Алтайский край, Краснодар, Екатеринбург, Ленинградская область, Красноярский край. В результате на рынке вновь ощущается дефицит сырого молока, и цена на него растет очень динамично.

Новый тренд этого года - усиление конкуренции за государственную поддержку. Объемы федеральной поддержки молочной отрасли пока не снижаются и остаются на уровне 35-36 миллиардов рублей в год, но эти средства сейчас распыляют по разным направлениям. И в результате предприятия не получают того объема помощи, как раньше. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ существенно увеличились суммы возмещения процентов по инвестиционным кредитам. А при прежних объемах финансирования такую помощь будет получать меньшее число участников рынка.

Благо у нас сохранены капексы - компенсация затрат на строительство и модернизацию молочных ферм. Они введены и для переработки - это касается производства сухих молочных продуктов и сыворотки. Но пока переработчикам нужно выбирать - либо капексы, либо льготные кредиты. Мы надеемся, что минсельхоз разрешит пользоваться этими видами господдержки одновременно. Ведь уровень недоинвестирования в данном сегменте рынка очень высокий, поэтому нужно стимулировать активность инвесторов.

Самый позитивный тренд последних лет - серьезный рост экспорта молочной продукции. В прошлом году объем экспортных поставок увеличился почти на двадцать процентов, в первом полугодии 2021-го - уже более чем на двадцать процентов. Особенно радует, что в полтора раза увеличился экспорт за пределы постсоветского пространства. Мы осваиваем рынки Китая, Африки, стран Ближнего Востока. При стагнации внутреннего спроса экспорт может стать для молочных предприятий настоящим драйвером роста.

В чем еще, кроме экспорта, потенциал для развития отрасли? В наращивании внутреннего потребления, но это возможно только при увеличении реальных доходов населения. Также росту производства будет способствовать изменение структуры потребления с переориентацией на сыры. Сейчас россияне в среднем потребляют 6,8 килограмма сыров и сырных продуктов в год. Среднеевропейский показатель - восемнадцать килограммов, так что потенциал большой.

К рискам, которые могут привести к стагнации, я бы отнес дальнейшее падение спроса на внутреннем рынке, снижение доходности в сырьевом и перерабатывающем секторе, замедление темпов роста производства, рост себестоимости продукции. Риски также связаны с сокращением объемов господдержки, усилением государственного регулирования и частичной или полной отменой санкций на фоне роста цен на продовольствие.