Как развивается среднее профессиональное образование в Новосибирской области

В сельскохозяйственном техникуме "Куйбышевский" прошло совещание по вопросу реорганизации этого учебного заведения. Его провел новосибирский губернатор Андрей Травников.

Совещание прошло в рамках рабочей поездки главы региона в Куйбышевский район. В нем также принял участие член комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения областного Законодательного собрания Олег Иванинский.

По итогам осмотра имущественного комплекса техникума и совещания Андрей Травников подтвердил, что для сохранения этого важного для региона учебного заведения необходима его передача на областной уровень.

- Материальная база изношена. С 2010 года в развитие техникума вкладывалось не так много средств. Некоторые помещения, необходимые для учебного процесса, были отремонтированы, но оборудование, мастерские, техника - в других наших областных техникумах таких старых образцов уже нет. Проблема еще и в том, что сегодня требования к образовательным стандартам и к лицензиям растут, и если срочно не исправлять ситуацию, то техникум может лишиться права подготовки по отдельным специальностям, что уже в этом году произошло по двум направлениям. Договорились, что правительство Новосибирской области подставляет плечо, с учетом того, что развитие системы среднего профессионального образования входит в наши приоритеты. Целесообразно сделать этот техникум подразделением областной системы СПО. Решение принято, будем его реализовывать по принципу "не навреди" и действовать поэтапно. Со следующего года мы добавим госзадание от области, из областного бюджета - на подготовку специалистов, помогаем восстановить лицензии на те специальности, которые были утрачены в этом году, и затем готовим базу для перевода техникума на областной уровень. Это будет не подразделение НГАУ, а один из колледжей областной системы СПО, - заявил Андрей Травников.

По словам Олега Иванинского, сегодня стоит задача повысить престиж некоторых профессий. При этом система СПО должна готовить специалистов, ориентируясь на интересы детей, на их способности.

В рамках национального проекта "Образование" сегодня из федерального и областного бюджетов вкладываются серьезные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. Если раньше уровень мастерских СПО мог зачастую отставать от уровня предприятий, то сегодня можно наблюдать обратную ситуацию. Работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО дает результат: растет количество студентов СПО в регионе. Если четыре года назад их было 53,5 тысячи, то в 2020-2021 году - уже более 64 тысяч.