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16.09.2021 13:23
Рубрика: Общество

Обаяние севера

Текст: Максим Кравчук
Человек может адаптироваться почти к любым условиям. А способны ли на это целые города? Мы посмотрели, как живут и приспосабливаются к суровым условиям пять самых северных больших городов планеты.
Полярная ночь в Норильске. Фото: Татьяна Рычкова/ "РГ" Красноярск Полярная ночь в Норильске. Фото: Татьяна Рычкова/ "РГ" Красноярск
Полярная ночь в Норильске. Фото: Татьяна Рычкова/ "РГ" Красноярск

"Ворота Арктики"

Крупнейший город в мире, расположенный за Полярным кругом, - Мурманск. Здесь живет около 300 тысяч человек. Последний из основанных при Российской империи портов город начал стремительно развиваться уже при Советском Союзе и постепенно превратился в полноценные "ворота Арктики". Теперь это самый большой незамерзающим порт Заполярья.

Зимой на город опускаются полярная ночь и выпадает невероятное количество снега. Воды незамерзающего Кольского залива делают климат мягче, а от метелей можно укрыться в кварталах с замкнутым контуром. Недостаток солнца в городе стараются компенсировать иллюминацией и световыми инсталляциями на улицах, которые будто подражают северному сиянию в небе.

Запущенная недавно госпрограмма развития Арктической зоны РФ рассматривает Мурманск как одну из важнейших точек развития Заполярья и Северного морского пути. А это значит, что перед городом открываются широкие перспективы.

Связь со стихией

Доказательство того, что заполярный город может быть жизнеспособным и самобытным - норвежский Хаммерфест. Это самый северный в мире город-порт с населением около 10 тысяч человек. Как и его собратья по полярным широтам, Хаммерфест никогда не был избалован обилием солнечного света. Зато в 1891 году именно этот населенный пункт стал первым в Северной Европе, где появились электрические фонари. А столетием позже, в 2003 году, здесь запустили одну из первых экспериментальных приливных электростанций.

В основе местной жизни всегда был рыбный промысел. Это настолько большая часть культуры, что даже главная городская церковь здесь по форме напоминает традиционную конструкцию для сушки рыбы. Впрочем, и современной архитектуре здесь место нашлось. Не так давно в Хаммерфесте запустили большую программу по преображению прибрежной зоны, одним из принципов которой стало взаимодействие объектов с окружающей природой. Первой ласточкой стал Арктический культурный центр. Многоцелевое строение способно адаптироваться не хуже северных жителей: может быть и творческой мастерской, и театром, и танцевальной студией, и кинозалом. Фойе представляет собой открытое пространство, "соединяющее" Центр с Северным морем, воды которого находятся буквально в трех метрах. Получился своеобразный "арктический амфитеатр", воплощающий связь между городом и стихией.

Город будущего на вечной мерзлоте

"Зиму перезимовали, и лето перезимуем", - шутят жители Норильска. 180-тысячный город находится почти на одной широте с Мурманском, но климат здесь гораздо суровее. Холодное время года длится с сентября по май, и температура может опускаться ниже 50 градусов. Создали Норильск, чтобы осваивать уникальные природные богатства Таймыра. Увеличивалось производство, рос и город. Выглядит он очень необычно. Горы и бескрайняя тундра соседствуют с урбанистическими видами огромных заводов.

Строительство большого города в условиях вечной мерзлоты многие считали фантастикой, но проект стал реальностью. Теперь Норильск намеревается совершить еще один скачок в будущее. Здесь объявили о масштабной реновации и пригласили для этого архитекторов и лучшие архитектурные бюро со всего мира. Сейчас на открытый международный конкурс по созданию новой архитектурной концепции Норильска продолжают принимать заявки. Проект предполагает появление новых домов, социальных объектов, инфраструктуры и общественных пространств. А мир получит уникальный кейс создания города будущего за Полярным кругом.

Маршрут построен

В отличие от большинства северных городов, крупнейший город Аляски Анкоридж никогда не был ни рыболовецким, ни горнодобывающим центром. Возник он по стечению обстоятельств, когда в 1914 году на этом месте разбил палаточный лагерь штаб начавшегося строительства железной дороги. Во многом это и предопределило судьбу Анкориджа, который стал въездными воротами и центром всей дорожной системы штата. Здесь же расположился крупный морской порт и единственный на Аляске международный аэропорт.

Важную роль в жизни почти 300-тысячного города играет туризм. Именно с Анкориджа начинаются почти все маршруты по Аляске. Конечно, большинство туристов отправляются любоваться дикой природой. Но и сама столица Аляски в этом смысле не обделена. Вопреки распространенному мнению о северных городах, в ней можно насчитать больше двухсот парков общей площадью около 45 тысяч квадратных метров.

Родина Санты и не только

Самые северные города, несмотря на неприветливый климат, притягивают к себе туристов. В одни едут за уникальными природными красотами, в другие - за экстремальными впечатлениями. Есть также множество любителей индустриального туризма. Город Рованиеми по душе детям. Все потому, что центр финской Лапландии считается родиной Санта-Клауса. Рядом с городом выстроили Деревню Санты, которая стала одной из самых посещаемых зимних достопримечательностей мира. Здесь всегда ждут детей и всех, кто верит в волшебство. Но особенно популярно это место в канун Рождества и Нового года. Помимо Санта-Клауса, Рованиеми привлекает гостей северной природой, загадочной саамской культурой и горнолыжными спусками.

Однако, не одним туризмом живет город. За последние годы Рованиеми стал крупным образовательным и научным центром, где занимаются вопросами развития Арктики. Здесь расположен самый северный в Евросоюзе университет, куда входит исследовательский Арктический центр. А в 2014 году тут появился Лапландский университет прикладных наук. Также в Рованиеми расположилась штаб-квартира Университета Арктики - международного консорциума университетов, занимающихся изучением технологий для северных территорий.

У северных городов есть своя история, они по-своему интересны и обаятельны, недаром туда влечет людей, желающих понять многообразие мира.

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