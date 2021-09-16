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16.09.2021 16:05
Рубрика: Власть

Школьники стали участниками большого экологического урока на Омском НПЗ

Текст: Светлана Сибина (Омск)
ОНПЗ устроил для омских школьников необычный урок. Ребят пригласили на завод, чтобы познакомить с крупнейшими экологическими проектами предприятия. Показать, как устроено современное высокотехнологичное производство. Какие внедряются ноу-хау, чтобы обеспечить ему экологическую чистоту.
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Открытый экологический урок - это часть образовательного проекта "Люби и знай свой край", который Омский НПЗ реализует в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Фото: Александр Руднев
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На сей раз его участниками стали более 30 школьников. Ребятам показали не только крупнейшие объекты ОНПЗ, но и объединенную операторную - отсюда идет управление ключевыми установками. Еще один объект необычной экскурсии - новая солнечная электростанция - первый в регионе образец "зеленой энергетики".

Экологические уроки не ограничиваются территорией завода, и в 2021 году проходят также в природном парке "Птичья гавань" и детском эколого-биологическом центре.

Экскурсии на Омский НПЗ уже стали хорошей традицией. Проходная предприятия открыта для школьников и студентов, журналистов и экологов, общественников и представителей органов власти.

- Модернизация, которая сегодня продолжается на Омском НПЗ, - это наш ключевой приоритет, который лежит в основе не только технологических, но и социальных проектов предприятия. Ежегодно сотрудники завода становятся участниками крупных всероссийских экологических акций. Сами инициируют и организуют экологические мероприятия. Мы всегда открыты для диалога с омичами - взрослыми и юными. Формируя бережное отношение к природе с самого раннего возраста, мы растим поколение неравнодушных, созидающих людей, которые стремятся сделать жизнь лучше и комфортнее", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

- Самый эффективный инструмент воспитания ребенка - это хороший пример. Омский НПЗ делает огромную работу для того, чтобы у юных омичей формировались важные качества: вовлеченность, ощущение весомости личного вклада в заботу об окружающей среде. Сегодня экологическая культура становится одной из базовых ценностей человека. В этом отношении образовательные проекты ОНПЗ невозможно переоценить. Проводя открытые уроки, экскурсии, природоохранные акции, предприятие помогает воспитывать в детях чувство ответственности за свой дом, двор, регион, - считает министр образования Омской области Татьяна Дернова.

Тем временем

В преддверии нового учебного года Омский НПЗ передал во все школы региона экземпляры атласов "Люби и знай свой край". Выпуск изданий серии "География Омской области" поддержало Русское географическое общество.

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