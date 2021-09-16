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16.09.2021 20:38
Рубрика: Общество

Свекла очистит воду от нефти

Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Каждый знает российскую жемчужину - озеро Байкал. Слышали и об "экологической бомбе", которую подложил под нее целлюлозно-бумажный комбинат, накопив за 47 лет более шести миллионов кубометров отходов. Что с ними делать? Как вообще сохранить в нашей стране леса, озера, реки и чистый воздух?

Ответы на эти вопросы ищут и находят ученые в научно-образовательных центрах мирового уровня, которые созданы в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Фото: РИА Новости
В Сибири внедряют технологию переработки древесных отходов в биогумус

Проблемами знаменитого озера занимаются в Научно-образовательном центре "Байкал", который объединяет специалистов Иркутской области и Бурятии. В программу центра включены проекты по глубокой переработке промышленных отходов, древесины, а также биофарма и медтехнологии. Задача - разработка технологий по сохранению экосистемы Байкала, уточнил проректор Иркутского национального исследовательского технического университета Евгений Семенов.

"Наши ученые, - рассказал он, - провели испытания по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина и получению из него ценных продуктов: почвогрунта и удобрений. И предложили эффективную технологию переработки и вторичного использования этих отходов. Вымороженный осадок шлам-лигнина может быть использован в технической и биологической рекультивации отработанных карьеров, откосов дорожного полотна, восстановлении лесополос, выращивании сельхозкультур". Ожидаемый экологический эффект от ликвидации накопленных отходов прошлых лет для региона составит 17,7 миллиарда рублей.

А ученые НИИ биологии Иркутского госуниверситета, совместно со специалистами ведущих IT-компаний работают над созданием нейросети для мониторинга состояния Байкала.

Большой интерес ученых вызывают и карбоновые полигоны, где проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением парниковых газов. На базе Уральского федерального университета создается такой полигон - "Урал-Карбон", который будет представлен таежными лесами. К ноябрю здесь появятся оборудование и модульные здания.

В Краснодарском крае ученые изучают возможности морских водорослей поглощать углерод из атмосферы. Для этого создали карбоновый полигон

Лесные земли составляют 70 процентов территории Свердловской области, а тайга - один из наиболее значимых резервуаров стока углерода из атмосферы. Площадка "Урал-Карбона" станет также просветительским центром с экскурсиями, летними школами и мастер-классами. К работе полигона планируется привлечь более 400 студентов.

В Краснодарском крае тоже есть такой полигон - черноморский. Здесь ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН определят возможности морских водорослей поглощать углерод из атмосферы.

Очищать грунтовые воды от нефти поможет и разработка ученых Пермского государственного национального исследовательского университета. Ареалы загрязнения могут достигать десятки километров. А в реках - сотни, рассказал замдиректора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института Николай Максимович. На решение этой проблемы направлена новая технология, в основе которой - комбинация химической и биологической обработки грунта и подземных вод. Ученые отбирают активные микроорганизмы на участке загрязнения и наращивают из них биомассу. "Мешают" ее с кислородом и отправляют обратно под землю. Испытания показали, что эффективность такой очистки - на уровне 80 процентов и более.

Новый сорбент создали и в Уфимском государственном авиационном техуниверситете. Его запатентовали сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии. По их словам, у существующих сорбентов, есть масса принципиальных недостатков: дороговизна, низкая эффективность, сложность производства и высокие энергозатраты. Ученые учли это при разработке своего сорбента. В его основе - свекловичный жом (отходы от переработки сахарной свеклы). Это дешевое и максимально доступное сырье. А новый сорбент - экологически чистый и существенно дешевле импортных аналогов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Штрафы не смогли заставить уральские птицефабрики перерабатывать отходы

Специалисты Научно-образовательного центра "Кузбасс" вместе с индустриальными партнерами создают первую интерактивную 3D-карту золошлаковых отходов (твердых продуктов сгорания углей). Это информация необходима для разработки проектов по вторичному использованию золошлаков в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и других. Если проект будет успешным, опыт кузбасских ученых может быть распространен на всю страну.

В Тульской области занялись спасением чистого воздуха. Ученые Научно-образовательного центра "ТулаТЕХ" разрабатывают экологический мониторинг воздуха промышленного региона. По словам завкафедрой аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государственного университета Владимира Панарина, система позволяет определять загрязнение воздуха и прогнозировать его последствия. В регионе также разработали автономную систему непрерывного контроля выбросов на полигонах твердых бытовых отходов.

В регионах Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Башкортостан СФО Иркутская область ДФО Бурятия ЮФО Краснодарский край ЦФО Тульская область ПФО Башкортостан Уфа Национальные проекты 2019-2024

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