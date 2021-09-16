Свекла очистит воду от нефти

Каждый знает российскую жемчужину - озеро Байкал. Слышали и об "экологической бомбе", которую подложил под нее целлюлозно-бумажный комбинат, накопив за 47 лет более шести миллионов кубометров отходов. Что с ними делать? Как вообще сохранить в нашей стране леса, озера, реки и чистый воздух?

Ответы на эти вопросы ищут и находят ученые в научно-образовательных центрах мирового уровня, которые созданы в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Проблемами знаменитого озера занимаются в Научно-образовательном центре "Байкал", который объединяет специалистов Иркутской области и Бурятии. В программу центра включены проекты по глубокой переработке промышленных отходов, древесины, а также биофарма и медтехнологии. Задача - разработка технологий по сохранению экосистемы Байкала, уточнил проректор Иркутского национального исследовательского технического университета Евгений Семенов.

"Наши ученые, - рассказал он, - провели испытания по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина и получению из него ценных продуктов: почвогрунта и удобрений. И предложили эффективную технологию переработки и вторичного использования этих отходов. Вымороженный осадок шлам-лигнина может быть использован в технической и биологической рекультивации отработанных карьеров, откосов дорожного полотна, восстановлении лесополос, выращивании сельхозкультур". Ожидаемый экологический эффект от ликвидации накопленных отходов прошлых лет для региона составит 17,7 миллиарда рублей.

А ученые НИИ биологии Иркутского госуниверситета, совместно со специалистами ведущих IT-компаний работают над созданием нейросети для мониторинга состояния Байкала.

Большой интерес ученых вызывают и карбоновые полигоны, где проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением парниковых газов. На базе Уральского федерального университета создается такой полигон - "Урал-Карбон", который будет представлен таежными лесами. К ноябрю здесь появятся оборудование и модульные здания.

В Краснодарском крае ученые изучают возможности морских водорослей поглощать углерод из атмосферы. Для этого создали карбоновый полигон

Лесные земли составляют 70 процентов территории Свердловской области, а тайга - один из наиболее значимых резервуаров стока углерода из атмосферы. Площадка "Урал-Карбона" станет также просветительским центром с экскурсиями, летними школами и мастер-классами. К работе полигона планируется привлечь более 400 студентов.

В Краснодарском крае тоже есть такой полигон - черноморский. Здесь ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН определят возможности морских водорослей поглощать углерод из атмосферы.

Очищать грунтовые воды от нефти поможет и разработка ученых Пермского государственного национального исследовательского университета. Ареалы загрязнения могут достигать десятки километров. А в реках - сотни, рассказал замдиректора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института Николай Максимович. На решение этой проблемы направлена новая технология, в основе которой - комбинация химической и биологической обработки грунта и подземных вод. Ученые отбирают активные микроорганизмы на участке загрязнения и наращивают из них биомассу. "Мешают" ее с кислородом и отправляют обратно под землю. Испытания показали, что эффективность такой очистки - на уровне 80 процентов и более.

Новый сорбент создали и в Уфимском государственном авиационном техуниверситете. Его запатентовали сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии. По их словам, у существующих сорбентов, есть масса принципиальных недостатков: дороговизна, низкая эффективность, сложность производства и высокие энергозатраты. Ученые учли это при разработке своего сорбента. В его основе - свекловичный жом (отходы от переработки сахарной свеклы). Это дешевое и максимально доступное сырье. А новый сорбент - экологически чистый и существенно дешевле импортных аналогов.

Специалисты Научно-образовательного центра "Кузбасс" вместе с индустриальными партнерами создают первую интерактивную 3D-карту золошлаковых отходов (твердых продуктов сгорания углей). Это информация необходима для разработки проектов по вторичному использованию золошлаков в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и других. Если проект будет успешным, опыт кузбасских ученых может быть распространен на всю страну.

В Тульской области занялись спасением чистого воздуха. Ученые Научно-образовательного центра "ТулаТЕХ" разрабатывают экологический мониторинг воздуха промышленного региона. По словам завкафедрой аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государственного университета Владимира Панарина, система позволяет определять загрязнение воздуха и прогнозировать его последствия. В регионе также разработали автономную систему непрерывного контроля выбросов на полигонах твердых бытовых отходов.