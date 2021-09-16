Ученые обсудили роль Сибири в экономических реформах

В Новосибирске открылась всероссийская научная конференция "Российские экономические реформы в региональном измерении". Она проходит при поддержке фонда "История Отечества", который возглавляет председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Историки и экономисты объединились, чтобы на конкретных исторических примерах показать, как инициируемые свыше экономические реформы приживаются на местах, что мешает их реализовать и чем региональный опыт может помочь в планировании новых масштабных программ и проектов.

Так, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН академик Валерий Крюков, выступая на пленарном заседании конференции, отметил, что одна из главных проблем сегодняшней российской экономики кроется в слепом копировании англо-саксонской модели перехода к рынку. По мнению ученого, такой подход противоречит исторической фундаментальной предопределенности развития России, которая обусловлена предыдущими социально-экономическими процессами. Важно изучать не только то, какой была Россия до 1917 года, но и достижения советской экономики.

- Мы создали уникальную цивилизацию с точки зрения производственно-технического базиса и модели его функционирования, переход от которой к функционированию в условиях рынка вызвало появление монополий, олигархии, неконтролируемые и непредсказуемые перетоки добавленной стоимости, низкую социальную отдачу, - подчеркнул Валерий Крюков.

Советскую экономику, по словам ученого, отличали крупные индустриальные проекты - в первую очередь, в Сибири. При этом все они отличались "экономией на масштабе", то есть низкими текущими производственными издержками, с одной стороны, и низкой социальной отдачей для территорий, на которых были реализованы, - с другой.

По мнению академика Крюкова, реформы должны обязательно учитывать специфику той или иной сферы или отрасли. В качестве примера он привел Кузбасс, который из-за непродуманности перехода угольной промышленности к функционированию в рыночных условиях стал "главной кочегаркой страны, а теперь и мира". "Это путь в никуда. Дальнейшее развитие Кузбасса немыслимо вне эффективных форм развития всех секторов экономики региона", - считает ученый. При этом академик скептически относится к перспективам углехимии - по его мнению, сейчас она неперспективна из-за широкого применения газа и появления новых технологических платформ.

Как отметил Валерий Крюков, Сибирь - ядро устойчивости экономики страны и ее территориальной связанности. Поэтому когда заходит речь о новых крупных проектах для Сибири, необходимо прежде всего с помощью широкого круга экспертов, включая экономистов, историков, специалистов технических дисциплин, определить условия, в которых допустимо принятие соответствующих решений. Только при наличии таких условий можно ожидать устойчивой положительной динамики.