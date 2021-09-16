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16.09.2021 16:06
Рубрика: Власть

В Новосибирске улучшат транспортную доступность Южно-Чемского жилмассива

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Кировском районе Новосибирска возобновлено строительство дорожного полотна по улице Петухова. Прямая четырехполосная магистраль с тротуарами по обе стороны протянется от железнодорожного переезда до жилмассива "Акварельный" в Южно-Чемском жилмассиве, в котором находится четыре жилых комплекса - "Просторный", "Матрешкин двор", "Тулинка" и "Акварельный". Общая протяженность автомобильной дороги составит 1,71 километра. Работы на объекте предполагается завершить в октябре этого года, в следующем будет выполнено благоустройство территории, озеленение вдоль тротуаров.
Фото: Наталья Решетникова/ РГ Фото: Наталья Решетникова/ РГ
Фото: Наталья Решетникова/ РГ

Для жителей отдаленного жилмассива проблема транспортной доступности остается одной из самых острых. Микрорайон активно прирастает новыми домами, а функции дороги до сих пор "выполняет" техническая, не соответствующая нормам.

Фото: Павел Комаров
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- В 2016 году было принято решение о строительстве здесь дороги, был разработан проект. Но приступить к его реализации мы смогли только в 2019 году благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", по которому получили федеральное финансирование, - отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания на строительной площадке.

Однако с 2016 года ситуация на объекте серьезно поменялась - как по рельефу, так и инженерным коммуникациям. Последних появилось очень много, дорожные строители потратили немало времени на их вынос. Проект стал неактуальным, его пришлось дорабатывать.

- При проведении земляных работ обнаружился непригодный грунт, его пришлось менять, выполнять работы по водоотведению, установке дополнительного дренажа. Сейчас технические вопросы решены, остались работы по укладке дорожной одежды, обустройству ливневой канализации, автобусных остановок и подъездных путей к ним, освещению автодороги, оборудованию пешеходных переходов. Работы на объекте выполняются комплексно и будут завершены в октябре этого года, - рассказал о проекте исполняющий обязанности директора МКУ "Управление дорожного строительства" (УДС) Константин Климов.

Стоимость строительства составила 391,9 миллиона рублей. Работы разделены на три этапа. На первом участке в семьсот метров работы ведет компания "Новосибирскавтодор". По плану она их выполнит в октябре 2021 года. Второй этап - 780 метров - завершен в полном объеме в 2020 году подрядной организацией "Стройсити". Еще на 230 метрах работает "Перлит-Строй".

- Мы будем выполнять работы согласно нормативным документам и установленным технологиям. Гарантия на асфальтированное покрытие и земляное полотно составит восемь лет, - сообщил управляющий строительными проектами АО "Новосибирскавтодор" Сердар Бабаджанов. - Мы, как и все, столкнулись с проблемами во время работ, в результате чего пришлось менять грунт. Также ожидали корректировки проекта. Но это не скажется на окончательных сроках сдачи нашего участка, который продлится от железнодорожного переезда до дома № 95 улицы Петухова.

Константин Климов доложил главе города, что на перекрестке ул. Петухова и 18-го Бронного переулка будет установлен светофор, изменится конфигурация за счет правоповоротного съезда в сторону железнодорожного переезда. Так ранее сделано на проспекте Строителей в Советском районе, что позволило увеличить пропускную способность перекрестка.

- Тем самым мы развяжем напряженный узел, очаг аварийности. Это улучшит выезд с жилмассива до станции метро и далее по городу, - отметил руководитель УДС.

Фото: Наталья Решетникова/ РГ

Анатолий Локоть поручил профильным департаментам проработать вопрос с продлением существующих маршрутов до конца Южно-Чемского жилмассива и увеличением числа общественного транспорта на них. В планах - запустить электробус. Также мэр попросил уделить внимание освещению территории, ее благоустройству, озеленению, в дальнейшем - созданию бульвара, сквера.

- Сомнений нет, что планы будут выполнены. По итогам совещания генподрядчики заявили, что свои участки сделают в срок. В этом году дорога в твердом покрытии на всем протяжении будет сдана в эксплуатацию. Конечной ее точкой станет площадка для общественного транспорта, где будут павильоны для комфортного ожидания автобусов пассажирами. Таким образом, в этом году будет решена проблема транспортной доступности для жителей Южно-Чемского жилмассива, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Кстати

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в городе строят только одну дорогу - по ул. Петухова. По другим программам ведется строительство улицы Титова в левобережье, которая сопряжена с проектом "Городская электричка".

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