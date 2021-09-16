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16.09.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

В Омской области семья пострадала из-за взрыва газа в частном доме

Текст: Никита Зайков

В одном из частных домов города Тара Омской области произошел взрыв газового баллона. Как передает РИА Новости, в результате происшествия женщина попала в реанимацию. Ее муж также получил травмы.

Фото: МЧС/ТАСС
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В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение об инциденте поступило сегодня в половину четвертого утра по местному времени. Взрыв газа привел к разрушениям, на момент прибытия спасателей под завалами находились два человека. Из дома пришлось эвакуировать два 50-литровых газовых баллона, один из которых имел признаки утечки смеси.

Это происшествие стало вторым за последние сутки на территории Омской области, связанным с разгерметизацией баллона. До этого около 21.00 поступил сигнал об аналогичном ЧП в дачном доме одного из садовых товариществ Советского административного округа Омска. Информации о пострадавших нет. В обоих случаях не было последующего горения.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Взрывы газа в домах

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