При помощи микроорганизмов опилки за 3-4 месяца превращаются в биогумус - ценное органическое удобрение. Пока речь идет об опытной партии в 500 кубометров - ее по инициативе Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" заложили в Усть-Кутском районе. Но если все получится - а в этом ученые не сомневаются, - в следующем году технологию масштабируют.

"В основе нашей разработки лежит способность определенных видов грибов разрушать древесину. Все что им надо - это опилки, хоть свежие, хоть лежалые, вода и немного минеральных добавок, которые помогают мицелию развиваться на первых порах. Грибы растут очень быстро, проникают в любые щели, охватывают весь объем субстрата. И через несколько месяцев получается то, что раньше называлось компост, а сейчас - биогумус.

В отличие от органики животного происхождения он не содержит патогенные бактерии, в нем нет семян сорных растений, - рассказывает автор проекта доктор биологических наук Людмила Беловежец, научный сотрудник института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН.

Технологию ученые разработали двадцать лет назад. Но востребованной она оказалась именно сейчас. Дело в том, что с 2022 года в России вводится запрет на открытое сжигание отходов лесопиления. Выбрасывать их тоже будет нельзя. И одновременно вступает в силу эмбарго на экспорт круглого леса. Его нужно будет перерабатывать внутри страны, а значит, отходов станет намного больше.

Эту проблему компании решают по-разному - переводят котельные на биотопливо, выпускают пеллеты и брикеты, отправляют щепу на производство целлюлозы, спиртов, скипидара. В Иркутской области выбрали принципиально новый путь.

"Предприятия, которые входят в нашу ассоциацию, используют опилки для выпуска пеллет. Но нам было интересно создать социальный проект для местного населения и сельхозпроизводителей", - поясняет Маргарита Ли, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес".

С 2022 года в России вступает в силу эмбарго на экспорт круглого леса. Его нужно будет перерабатывать внутри страны, а значит, отходов станет больше

Даже если для биогумуса не будет достаточно емкого рынка - все-таки сельское хозяйство на севере Иркутской области не особенно развито - технология все равно позволит выйти в точку безубыточности благодаря освобождению от штрафов. Кроме того, в ассоциации планируют использовать опилочный биогумус в другом проекте - лесопитомнике.

"В разведении саженцев с закрытой корневой системой используют особый верховой торф, который в России производят только в одном месте - под Псковом. Его приходится везти вагонами, ценник при этом получается космический. А наш биогумус по составу очень похож на этот торф, к тому же всегда под рукой", - объясняет Людмила Беловежец.

Напомним, по правилам воспроизводства лесов саженцы и сеянцы с закрытой корневой системой год от года должны занимать все большую долю лесовосстановления. С 1 января 2025 года - не менее 30 процентов, с 1 января 2030 года - не менее 45. Речь идет о десятках миллионов маленьких сосен в одном лишь Приангарье. Если удастся заменить дорогой торф относительно дешевым биогумусом, можно серьезно удешевить воспроизводство тайги.

Мнение

Андрей Иванов, доктор химических наук, директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН:

- Если смотреть шире, наша технология имеет хорошую перспективу в свете декарбонизации экономики. Во-первых, мы сокращаем безлесные территории - ведь полигон для хранения опилок это огромная площадка, где ничего не растет. Как только там образуется гумус, даже если его никуда не вывозить, оставить на месте, она быстро зарастет лесом. Во-вторых, при обычном гниении опилки много лет выделяют углекислый газ. А еще они часто тлеют - при этом выделяется не только углекислый, но и большое количество угарного газа и канцерогенные органические соединения. Переработка отходов грибами исключает такой вариант. В-третьих, конечный продукт можно использовать в лесовосстановлении. Я уверен, когда в полную силу заработает закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", эту технологию будут учитывать в углеродном балансе и зачислять за нее "углеродные единицы", которые предприятия смогут продавать, в том числе на мировых рынках. А это уже другая экономика.