Внутренний турпоток в Новосибирской области решили увеличить в 1,5 раза

В Новосибирской области создадут туристский кластер "Обские парки", объединяющий прибрежные территории Оби и Обского водохранилища. А предприниматели получат гранты на создание инфраструктуры для приема гостей.

Все это предусмотрено новой госпрограммой "Развитие туризма в Новосибирской области" до 2030 года, которая разработана в соответствии с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ готов и проходит утверждение в правительстве региона. Ежегодное финансирование программы составит 100-120 миллионов рублей.

Как пояснил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, средства будут направляться в основном на грантовую поддержку предпринимателей и муниципальных властей, создающих современную инфраструктуру и конкурентоспособные туристские продукты. С 2022 года на один проект можно получить до трех миллионов рублей господдержки.

Таким образом, Новосибирская область, занявшая по итогам прошлого года 15-е место в Национальном туристическом рейтинге, должна улучшить свое положение в нем. В результате планируется увеличить турпоток, количество рабочих мест в отрасли и объем экспорта туристических услуг. Так, к 2025-му внутренний туристический поток должен вырасти с 1,115 миллиона (данные двухлетней давности) до 1,5 миллиона человек.

Судить о работе отрасли по прошлому году сложно. Пандемия коронавируса значительно ударила по туриндустрии. По данным регионального минэкономразвития, работающие в Новосибирской области турорганизации уплатили налогов 1,3 миллиарда рублей, это на 54 процента меньше, чем в 2019-м, когда, наоборот, наблюдался небывалый рост налоговой отдачи - 149 процентов к предыдущему году, или 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, потенциал очевиден, но пока стоит задача вернуться к допандемийным показателям. Например, в 2019-м регион посетило более 94 тысяч иностранных гостей, а в 2020-м - 37,5 тысячи.

Одной из точек притяжения туристов, по задумке областного минэкономразвития, станет кластер "Обские парки". В него войдут прибрежные территории Оби и Обского водо-хранилища, обладающие уникальными археологическими, этнографическими, историко-культурными объектами. Кластером будет охвачено несколько районов - от северо-востока области до юго-западной ее части: Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Искитимский, а также города Новосибирск и Бердск. Здесь предполагается развивать речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный, этнографический, событийный, спортивный туризм. Мастер-план кластера готовится совместно с областным Агентством инвестиционного развития и будет представлен весной 2022 года. После сформируют предложения для инвесторов.

- На мастер-плане мы хотим представить все, что у нас есть, - пляж, площадки для инвесторов и новых туристических баз, гостиниц, - подчеркнул Лев Решетников.

Еще один кластер - "Озерный" - направлен на развитие санаторно-курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов. Его центром станет озеро Карачи, известное лечебной грязью и полезным для профилактики заболеваний органов дыхания воздухом.

Лев Решетников сообщил, что муниципальные районы включаются в работу по развитию туризма - одни более активно, другие менее. Но желание у муниципалитетов есть. В лидерах - Маслянинский, Сузунский, Ордынский, Новосибирский, Мошковский, Колыванский районы. В этом году проекты, предложенные районами, получили федеральные гранты на общую сумму восемнадцать миллионов рублей.

В числе проектов - строительство сельских гостевых домов в формате глэмпинга "В гостях у Федосихи" (Коченевский район), открытие "Дома фермера", посвященного сельскому быту начала XIX века (Чулымский район), развитие экологического туризма для пожилых людей на базе бердского курорта "Борвиха", расширение комплекса санаторно-курортной зоны в Краснозерском районе. Есть проекты и у Новосибирска, который готовится принимать гостей крупных спортивных соревнований.

По оценке специалистов, существующего гостиничного номерного фонда может не хватить. В планах - приобретение модульных гостиниц стандартного класса и создание мобильного туристического портала.

Справка "РГ"

Инфраструктура туризма Новосибирской области включает 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря.

Тем временем

Более двадцати блогеров со всей Сибири посетили ключевые достопримечательности Новосибирской области. "Мы начинаем в интернете работу по приглашению гостей в регион и продвижению информации о его туристическом потенциале. Сегодня значительная часть туристов узнает о новых интересных местах и делится своими впечатлениями от поездок именно в соцсетях. Мы хотим рассказать о том, как можно разнообразно и хорошо отдохнуть в регионе максимальному количеству людей", - отметил Лев Решетников. Гости побывали в парке "Мира Парк" в Мошковском районе. Его площадь - пятнадцать гектаров - в шесть раз превышает размер Красной площади в Москве. Также посетили деревню чатских татар под Колыванью, где есть древнее поселение представителей данной народности, страусиную ферму, прокатились на теплоходе по Оби - речные экскурсии в последнее время особенно популярны у новосибирцев.