Жителям Первомайского района Новосибирска медпомощь станет доступнее

Перспективы развития медучреждения обсудил губернатор региона Андрей Травников совместно с депутатом Законодательного собрания Александром Аксененко. Они ознакомились с ходом ремонта здания.
В пресс-службе областного парламента отметили: от жителей "Первомайки" поступало много обращений о том, что в районе недостаточно развита инфраструктура оказания медпомощи. При этом район динамично развивается, прирастая новыми многоэтажными домами. В предыдущих созывах заксобрания об этой проблеме не раз говорил депутат Александр Козлов.
Благодаря соглашению, заключенному в 2020 году между правительством региона и ОАО "Российские железные дороги", появилась возможность усовершенствовать оказание медико-санитарной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям Новосибирской области.
- Одно из важных направлений взаимодействия сторон - развитие медицинской помощи населению Первомайского района Новосибирска, а также прилегающих территорий, включая наукоград Кольцово. К концу 2022 года известная первомайцам узловая больница возобновит свою деятельность, - сказал Андрей Травников.
Аналогичный проект планируется реализовать в районном центре Карасук. В основу будет положен опыт работы больницы в Первомайском районе и взаимодействия с "РЖД-медицина".
Больница в Карасуке находится в собственности РЖД. Учреждение нуждается в ремонте. После согласования помещений начнется разработка ПСД. Для жителей района вопрос доступной медицины также чрезвычайно актуальный.
В заксобрании уверены, что оба проекта будут реализованы в самое ближайшее время.
Тем временем
При работах в Первомайском районе подрядчик сохраняет исторический облик здания больницы 1953 года постройки, по архитектуре относящегося к стилю "сталинский ампир".