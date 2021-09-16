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16.09.2021 14:04
Рубрика: Власть

Жителям Первомайского района Новосибирска медпомощь станет доступнее

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На базе медицинского частного учреждения "КБ "РЖД-Медицина" откроют стационар для оказания экстренной и неотложной медпомощи. Он будет включать 100 коек хирургического и терапевтического профилей. Таким образом, для 88 тысяч жителей Первомайского района высококачественная медицинская помощь станет более доступной.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Перспективы развития медучреждения обсудил губернатор региона Андрей Травников совместно с депутатом Законодательного собрания Александром Аксененко. Они ознакомились с ходом ремонта здания.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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В пресс-службе областного парламента отметили: от жителей "Первомайки" поступало много обращений о том, что в районе недостаточно развита инфраструктура оказания медпомощи. При этом район динамично развивается, прирастая новыми многоэтажными домами. В предыдущих созывах заксобрания об этой проблеме не раз говорил депутат Александр Козлов.

Благодаря соглашению, заключенному в 2020 году между правительством региона и ОАО "Российские железные дороги", появилась возможность усовершенствовать оказание медико-санитарной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям Новосибирской области.

- Одно из важных направлений взаимодействия сторон - развитие медицинской помощи населению Первомайского района Новосибирска, а также прилегающих территорий, включая наукоград Кольцово. К концу 2022 года известная первомайцам узловая больница возобновит свою деятельность, - сказал Андрей Травников.

Аналогичный проект планируется реализовать в районном центре Карасук. В основу будет положен опыт работы больницы в Первомайском районе и взаимодействия с "РЖД-медицина".

Больница в Карасуке находится в собственности РЖД. Учреждение нуждается в ремонте. После согласования помещений начнется разработка ПСД. Для жителей района вопрос доступной медицины также чрезвычайно актуальный.

В заксобрании уверены, что оба проекта будут реализованы в самое ближайшее время.

Тем временем

При работах в Первомайском районе подрядчик сохраняет исторический облик здания больницы 1953 года постройки, по архитектуре относящегося к стилю "сталинский ампир".

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