Лидер конкурса среди КФХ из Ингушетии рассказала, как потратит миллион

Жительница ингушского села Даттых Раппат Пидиева, получившая один миллион рублей за победу в республиканском конкурсе среди селян, решила потратить эти средства на капельное орошение своего земельного участка.

Итоги конкурса среди владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств, инициированного главой региона Махмуд-Али Калиматовым, подводила специальная правительственная комиссия. Первое место в нем заняла Рапиат Пидиева из села Даттых, второе - Айшат Хамхоева, проживающая в сельском поселении Троицкое, третье - Пятимат Джандигова из Назрани, которые, соответственно, получили один миллион, 500 тысяч и 300 тысяч рублей. Еще десять лучших участников наградили по 50 тысяч рублей.

Раппат Пидиева по профессии почтальон. Обрабатывать 37 соток земли ей помогают 12 родственников - два сына, две снохи и восемь внуков, независимо от возраста. Так, первоклассница Амина, которая в силу своих малых лет не может пока полноценно трудиться на земле, делает "легкую" работу - собирает огурцы. Вообще Пидиевы занимаются выращиванием овощей и фруктов, у них есть еще сад. Также они держат пасеку.

- Я и мама имеем постоянную работу: она - на почте, я - в администрации села, поэтому занимаемся хозяйством в свободное время и на выходных. Остальные члены нашего большого семейства - безработные или дети - постоянно в "поле", - рассказал старший сын Раппат Магомет.

Излишки сельхозпродукции Пидиевы продают на рынках республики. В этом году таким образом выручили около 150 тысяч рублей, реализовав три тонны огурцов и 150 килограмм меда. Полученный от регионального правительства миллион рублей селяне решили израсходовать на механизацию труда в своем хозяйстве - капельное орошение и теплицу.

- Работать только руками на земле очень тяжело, механизированный полив значительно облегчит наш труд, - говорит Раппат Пидиева.