Сбор плодов и ягод в России в 2021 году планируется увеличить на 15%

В этом году в России урожай плодов и ягод, включая яблоки, должен превысить прошлогодний на 15% и составить до 1,5 млн тонн. Такую цифру назвал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"В прошлом году было собрано 1 млн 300 тысяч тонн плодов и ягод, - сообщил первый замминистра в Минводах на III Международной специализированной выставке - конгрессе "PROЯблоко - 2021. - За последние пять лет это самый высокий показатель. Но амбиции присутствующих в этом зале не остановились. И прогноз экспертов говорит, что в этом году у нас показатель валового производства составит не менее 1,5 млн тонн", - заявил Хатуов".

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов добавил, что в 2010 году с площади 161 тыс. га многолетних насаждений собирали 375 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, а в 2020 году с площади 183 тыс. га было произведено 1 млн 300 тыс. тонн. Но в нынешнем, 2021 году уже 53 региона определили производство плодов и ягод в качестве приоритетной отрасли, а в 2022-2024 годах таких регионов будет 55.

В программе Международной выставки в Минводах запланировано не только проведение конгресса, мастер-классов и семинаров, но и поездки в ведущие садовые хозяйства региона с посещением садов и хранилищ. Как отметили в пресс-службе минсельхоза Ставропольского края, хорошо развивающаяся в регионе отрасль промышленного садоводства является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса России и одним из самых инвестиционноемких сегментов АПК. Ежегодно в России реализуются проекты по закладке промышленных садов на площади более 16 тыс. га, обновляется парк техники, вводятся в эксплуатацию современные фрукто- и саженцехранилища.