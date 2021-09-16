В Северной Осетии досрочно завершат переселение людей из аварийного жилья

В Северной Осетии досрочно, к 31 декабря 2023 года, завершат переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до первого января 2017 года. При этом госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ - предоставит республике сверхлимитную финансовую поддержку на проведение всех мероприятий. Соглашение об этом подписали врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло и генеральный директор Фонда Константин Цицин.

Подписание документа прошло в рамках визита в Северную Осетию делегации госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, которую возглавил председатель наблюдательного Совета Сергей Степашин. Константин Цицин во время встречи также вручил Сергею Меняйло копию авансового платежного поручения на 128,11 миллиона рублей для реализации этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2023 годы. В Доме Правительства прошло расширенное совещание врио главы республики с представителями Фонда, в котором приняли участие председатель парламента РСО - Алания Алексей Мачнев, врио председателя правительства республики Таймураз Тускаев, а также члены правительства, прокуратуры, МВД, представители муниципальных образований.

Во время выступления Сергей Меняйло отметил, что в республике реализуется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". В соответствии с нацпроектом утверждена республиканская программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- В программу внесены 43 аварийных дома. Общая площадь, включенная с 2019 года, составляет более 20 тысяч квадратных метров, - подчеркнул врио главы республики Сергей Меняйло. - Расселить нужно 446 семей - это 1 187 человек.

По мнению Сергея Степашина, существование аварийного жилья и необходимость расселения из него граждан является очень важной проблемой. И поэтому необходимо принять новую программу, по которой будут расселяться дома, признанные аварийными к началу нынешнего года. Пока же, в рамках действующей программы, расселяются жители тех домов, которые признаны аварийными до января 2017 года.

- Мы побывали на стройке, оценили и качество строительства, и темпы. Здесь можно круглогодично строить, - отметил Сергей Степашин. - Очень приятно, что в Северной Осетии есть свои компании-застройщики. Конечно, остро стоит вопрос нехватки строителей. Но в республике есть специализированный колледж, и властям стоит обратить на него пристальное внимание. Деньги есть, они эффективно расходуются и используются. Поэтому я убежден, что программа будет выполнена.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин во время встречи сообщил, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в республике реализуется хорошими темпами:

- На сегодняшний день выполняются все обозначенные договоренности, - подчеркнул Константин Цицин. - Контракты по этапам 2021-2022 и 2022-2023 годов заключены в полном объеме. Соглашение, которое сегодня подписано между госкорпорацией и регионом, даст возможность республике получить в полном объеме лимит денежных средств для реализации оставшихся этапов программы. Запланировать строительные работы на 2022 год необходимо до конца текущего года. Это позволит выйти на нулевой цикл.

Стоит отметить, что сотрудничество также предполагает обновление в регионе жилищно-коммунальной инфраструктуры.