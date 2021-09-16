Политика увеличения числа лесообрабатывающих производств оказывает огромное влияние на структуру инновационного развития лесной промышленности.

"К леспрому уже не относятся предприятия, которые не производят готовой продукции в результате химической либо механической обработки древесины. И тем, кто занимается производством круглых лесоматериалов и сырых пиломатериалов, будет проблематично находить место на рынке, - считает президент Уральского Союза лесопромышленников, заведующий кафедрой УГЛТУ Андрей Мехренцев. - Сегодняшнее лесное хозяйство нельзя представить без использования современных инновационных научно-технических достижений и модернизации, направленной на коренное обновление всех сфер деятельности".

Однако инновационное развитие отрасли сегодня сдерживают такие достаточно архаичные проблемы, как низкая степень использования лесного сырья, ограниченный объем внутреннего рынка продукции переработки леса, низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке древесины, недостаточный уровень материально-технического, научного и кадрового обеспечения.

Инновационное развитие ЛПК России идет как в лесном хозяйстве, так и в лесной промышленности. В сфере лесозаготовки оно базируется прежде всего на принципах телематических решений. Последние позволяют мониторить работу парка техники в режиме реального времени и контролировать, порой за сотни и тысячи километров, где находится каждая подключенная машина и какую операцию она выполняет. Обеспечение таких операций стало возможным благодаря использованию таких программных инструментов, как TimberMatic Maps и TimberManager.

Первая включена в базовую комплектацию сортиментной лесозаготовительной техники и устанавливается еще на заводе. Главная задача программы - получение операторами данных о работе харвестеров и форвардеров для учета объема и скорости лесозаготовки и ее планирования. Ее дополняют возможности веб-программы TimberManager, которой можно пользоваться с любого подключенного устройства: мобильного телефона, планшета.

Сегодняшнее лесное хозяйство нельзя представить без научных достижений

Дистанционный мониторинг сегодня также позволяет эффективно отслеживать состояние лесного хозяйства. Например, за семь месяцев этого года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020-го сократился почти на 60 процентов. Такое существенное снижение объемов вырубок происходит на фоне расширения зоны космомониторинга лесов, отмечают в министерстве лесного комплекса Иркутской области. Его площадь в 2020-2021 годах увеличена на треть, а показатели по сокращению объемов и количества незаконных рубок в регионе являются наилучшими значениями за последние пять лет.

Новые технологии незаменимы и в сфере предупреждения лесных пожаров. Так, например, для снижения количества возгораний в лесах, которые занимают больше 40 процентов площади Московской области, была введена четырехуровневая система слежения за пожарами. В нее входят авиационный, космический, наземный и видеомониторинги. Если раньше власти узнавали о пожарах от местных жителей или из отчетов патрулей, то сейчас сигнал о возгорании поступает с 94 камер. Время реагирования занимает не более часа, а средняя площадь лесных пожаров в области снизилась втрое и составляет около двух гектаров против 7,3 га до внедрения системы. Она также позволила сократить затраты на ликвидацию возгораний в два раза.

595 миллионов гектаров российских лесов подлежат эксплуатации

Однако использование подобных систем эффективно на территориях с развитой транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой. "Мы стали лучше выявлять пожары благодаря мониторингу. Система камер видеонаблюдения действительно хорошо работает, но проблема в том, что установить камеры можно только там, где есть население и вышки, - подчеркивает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. - В ряде регионов также все еще остро ощущается нехватка людей и авиации".

Достаточно острой проблемой для отечественного ЛПК остается вопрос переработки древесины. Здесь одно из наиболее интересных решений предложили российские ученые из Вятского государственного университета. Речь идет о компактной и мобильной установке для дробления отходов деревообработки для формования их в топливные пеллеты. Как отметил доцент кафедры промбезопасности и инженерных систем ВятГУ Андрей Зыкин, установка может использоваться на небольших предприятиях как самостоятельно, так и в составе линий по производству древесного биотоплива. Опытные образцы успешно прошли тестирование, и разработка готова к запуску в мелкосерийное производство.

Отечественные разработчики готовы предложить инновационные технологии и в лесокультурном деле. Так, в НИИ Инновационных технологий лесного комплекса Воронежского государственного лесотехнического университета проводятся исследования по подбору оптимальных концентраций наночастиц оксида меди и серебра для использования их на этапах мультипликации и укоренения растений in vitro. Здесь же проводится анализ ДНК для генотипирования и маркерной селекции растений и ряд других исследований.

Существующие разработки в области развития ЛПК предлагается объединить на основе научно-промышленных кластеров. Так, программа развития лесопромышленного инновационного кластера Архангельской области "ПоморИнноваЛес" на 2021-2025 годы предусматривает более 171 миллиарда рублей инвестиций в лесную отрасль в ближайшие пять лет.

"Это позволит и модернизировать существующие производства, и открыть новые проекты, что приведет к созданию более 600 рабочих мест, и увеличению налоговых поступлений до 8,6 миллиарда рублей в год", - отметил гендиректор агентства регионального развития Максим Заборский. На сегодня в кластере состоят 23 предприятия и организации, которые 2025 году намерены нарастить стоимостный объем продукции до 111,5 миллиарда рублей в год, что на 146 процентов больше превысит показатели 2020-го.