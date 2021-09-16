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Текст:   Марина Трубилина 
18:05 16.09.2021

ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки

ДОМ.РФ запустит механизм универсальной льготной ипотеки в Архангельской области. Проект стартует в январе 2022 года. Соглашение о запуске этой программы подписали ДОМ.РФ, ВТБ и правительство региона.

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Сейчас в России существует более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по условиям, отмечают в ДОМ.РФ.

Теперь же разработан стандарт универсальной региональной программы. Как пояснили в ДОМ.РФ, для заемщиков в рамках данной программы предусмотрен удобный режим "одного окна", когда нужно лишь подать документы на подтверждение права участия в ней. Данные о будущем заемщике вносятся в реестр, клиент выбирает банк-кредитор (предполагается, что позже к ВТБ присоединятся и другие банки). Банк, в свою очередь, находит претендента на получение ипотеки в реестре и понимает, что льгота, действующая в регионе, ему положена. Для заемщика не будет необходимости собирать большое количество бумаг - отдельно для муниципалитета, отдельно для банка.

Упрощается и механизм присоединения к программе банков-кредиторов, информационный обмен будет реализован на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф. "Универсальность для банков-кредиторов в том, что финансовая организация может подключиться к участию в программе в любом регионе", - подчеркнули в ДОМ.РФ.

"Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный ДОМ.РФ при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время", − отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В Архангельской области по программе универсальной льготной ипотеки предполагается

выдавать кредиты в режиме "одного окна" работникам здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей из их числа, в которых не ранее 2018 года родился ребенок, - 2%. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса - 15% стоимости недвижимости, срок кредита - до 20 лет.

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