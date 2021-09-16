Худрук Дмитрий Месхиев: "Театр должен быть мультикультурной площадкой"

Пушкинский театральный фестиваль, проходивший в Пскове, завершился. Зрители увидели пять спектаклей. "Блаженная Ксения. История любви", постановка худрука Александринского театра Валерия Фокина, была представлена на Вечевой площади Псковского Кремля, в естественных декорациях архитектурно-исторического ландшафта. Это премьера специальной, созданной для музеев-заповедников версии.

"Невидимый театр" из Петербурга показал спектакль -путешествие Семена Серзина "Я шагаю по Москве", посвященный Геннадию Шпаликову, по дневникам и стихотворениям советского сценариста, кинорежиссера, поэта.

Организаторы фестиваля - Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина - представили постановку Хуго Эрикссена (приглашенный из Москвы режиссер) "Смерть Тарелкина" по мотивам пьесы Сухово-Кобылина и спектакль-кабаре "Постой, паровоз!" Дмитрия Месхиева. Главный художник театра Александр Стройло открыл свою выставку "Достоевский и коронавирус" (она доступна для посещений до 3 октября).

О творческих планах Псковского театра драмы "РГ" рассказал художественный руководитель Дмитрий Месхиев.

У вас прекрасный театральный комплекс, несколько сцен - Основная, Малая, Новый зал, Галерея "ЦЕХ", где проходят выставки, современный медиахолл. В театре все время что-то происходит, не только спектакли, но и театральная жизнь насыщенная. В этом году произошло объединение с Александринским театром и включение в состав Национального драматического театра России. Наверняка есть еще идеи?

Дмитрий Месхиев: Мое мнение: в Пскове, где всего один драматический театр, нужно привлекать публику не только драматическими спектаклями, а стать культурным центром, мультикультурной площадкой, развивающей жителей города. И даже региона. Не умаляя, естественно, значения музеев, достопримечательностей Пскова.

У нас много культурологических программ. Приглашаем жителей на лекции, творческие встречи, мастер-классы. Есть киноклуб. И даже клуб путешественников. Чтобы каждому зрителю было что узнать, увидеть по своим интересам. Открыли детскую театральную студию. При театре занимается актерский курс РГИСИ (очно-заочное отделение).

Появился "Бэби-театр" - для малышей от 0+, где не существует границ между зрителями и артистами. Воспитываем нашего будущего зрителя. Планируем в ближайшие два года подготовить репертуар примерно из 12 детских спектаклей, которые будут идти днем. Мы даже сделали в этом помещении отдельный вход.

Осуществили реконструкцию театрального кафе, решили вывести какие-то спектакли из зала. Теперь буфет - не только место, куда в антракте заходят съесть бутерброд, выпить кофе или шампанского. Выпустили и играем там спектакль-кабаре "Постой, паровоз!", он сразу стал одним из самых продаваемых.

Есть и другие идеи, до которых пока не дошли руки, не хватает времени. Не хочется стоять на месте. Даже пространство вокруг театра можно сделать привлекательным, интересным. Например, есть у меня такая мечта: разместить на газонах разнообразные инсталляции.

Сейчас вы репетируете пьесу Дмитрия Данилова "Сережа очень тупой". Как вы, кинорежиссер, решились на постановку спектакля?

Дмитрий Месхиев: Я не бросился в омут с головой. С артистами работать умею. К театру, с точки зрения режиссуры, подбираюсь очень аккуратно, неспешно. Конечно, кинорежиссура и театральная режиссура - вещи совершенно разные. Наблюдаю, учусь, что-то для себя отмечаю. Мне очень интересно работать в театре. Даже интереснее заниматься им, чем заниматься кино. Но это не значит, что я простился с кино, просто театр для меня сейчас главнее.

И я начал репетиции драматической пьесы, но на малой сцене. Это очень камерная история. С моей точки зрения, комедия. Жанр сложный. Постараюсь поставить смешной спектакль. Премьеру наметили на конец октября. Получится - сделаю следующий шаг.

Первая часть Пушкинского фестиваля - осенняя - завершилась. Что дальше? Готовитесь к следующей?

Дмитрий Месхиев: Три новых спектакля представим в октябре. Режиссер Айрат Абушахманов, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан, выпустит ироничную комедию о первой встрече Александра Блока и Любови Менделеевой "Пленные духи" по пьесе братьев Пресняковых. Далее - моя "демографическая комедия" "Сережа очень тупой". И детский спектакль "Слон и птичка" в постановке Анатолия Кузьмина. На эту премьеру приглашаем зрителей младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет).

В начале декабря мы планируем провести фестиваль "Потапов- fest", посвященный постановкам режиссера Сергея Потапова (в марте состоялся "Данилов-fest", где главными фигурами были драматург Дмитрий Данилов и режиссер Семен Серзин). Потом повезем спектакль Елизаветы Бондарь "Гробница малыша Тутанхамона" на фестиваль в Ташкент. А в середине декабря у нас - вторая часть Пушкинского фестиваля, о его программе расскажем позже.