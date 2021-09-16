Из Архангельска стартовала экспедиция по Северному морскому пути

На остров Врангеля на борту судна "Михаил Сомов" из столицы Поморья отправилась экспедиция Росгидромета. Арктический ветеран за два месяца пройдет шесть морей - от Белого до моря Лаптевых - и доставит на высокоширотные станции новую смену полярников, топливо, продукты, стройматериалы.

Судно очень ждут станции на острове Голомянном и мысе Челюскина: начальник отдела наблюдательной сети Северной метеослужбы Василий Шевченко рассказал "РГ", что "Сомов" привезет сюда новые метеокомплексы, оснащенные дополнительными "кнопками".

Эти приборы автоматически измеряют длительность сияния солнца, параметры почвы, количество осадков. Значит, полярникам не придется больше собирать снег вручную (пока они это делают с помощью... ведра-осадкомера), да и в целом работа на улице в 50-градусные морозы сократится.

В помощь полярникам и комплекс радиозондирования атмосферы, который получит станция имени академика Федорова: теперь на мысе Челюскина данные зонда метеорологи смогут получать в автоматическом режиме.

На "Михаиле Сомове" отправились в высокие широты и журналисты - участники очередного этапа экспедиции "РоссиЯ-2021" Русского географического общества, Федерации спортивного туризма и Минпросвещения России: они подготовят новые фоторепортажи об Арктике.