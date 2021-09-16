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16.09.2021 22:58
Рубрика: Общество

Из Архангельска стартовала экспедиция по Северному морскому пути

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
На остров Врангеля на борту судна "Михаил Сомов" из столицы Поморья отправилась экспедиция Росгидромета. Арктический ветеран за два месяца пройдет шесть морей - от Белого до моря Лаптевых - и доставит на высокоширотные станции новую смену полярников, топливо, продукты, стройматериалы.

Судно очень ждут станции на острове Голомянном и мысе Челюскина: начальник отдела наблюдательной сети Северной метеослужбы Василий Шевченко рассказал "РГ", что "Сомов" привезет сюда новые метеокомплексы, оснащенные дополнительными "кнопками".

Фото: МЧС России
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Эти приборы автоматически измеряют длительность сияния солнца, параметры почвы, количество осадков. Значит, полярникам не придется больше собирать снег вручную (пока они это делают с помощью... ведра-осадкомера), да и в целом работа на улице в 50-градусные морозы сократится.

В помощь полярникам и комплекс радиозондирования атмосферы, который получит станция имени академика Федорова: теперь на мысе Челюскина данные зонда метеорологи смогут получать в автоматическом режиме.

На "Михаиле Сомове" отправились в высокие широты и журналисты - участники очередного этапа экспедиции "РоссиЯ-2021" Русского географического общества, Федерации спортивного туризма и Минпросвещения России: они подготовят новые фоторепортажи об Арктике.

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