Карельские дети-сироты будут получать ежемесячные выплаты

В Карелии решили выделять по одной тысяче рублей ежемесячно детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, на личные нужды. Эти средства теперь будут предусмотрены в республиканском бюджете. Такой законопроект приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Инициаторами данного предложения выступили власти Карелии, а региональные депутаты поддержали, приняв новый законопроект во втором и окончательном чтении. По задумке карельских властей, эта мера поддержки будет способствовать социализации детей-сирот, приучит их правильно тратить деньги. Ведь по статистике, 60 процентов ребят, которые проживают в сиротских учреждениях, не получают от своих родителей алиментов.

- Я считаю данную меру запоздалой, - прокомментировал корреспонденту "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. - Надо было раньше принимать законопроект. У нас многие дети, выходящие из учреждений, где жили и воспитывались, не умеют распоряжаться деньгами. Они всегда находились на полном государственном обеспечении. А у ребят на счетах скапливаются вполне приличные суммы - это и алименты, и социальные выплаты по потере кормильца, и другие. Выпускники не умеют грамотно распоряжаться деньгами. Ведь ребенок должен научиться всему этому на собственном опыте.

Деньги на карманные расходы будут выделять детям-сиротам, начиная со среднего звена образовательных учреждений. Планируется переводить деньги на специальные детские карты. На реализацию законопроекта в бюджете Карелии предусмотрено чуть более двух миллионов рублей.