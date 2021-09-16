Мурманский траулер "Капитан Воронин" сел на мель в Карском море

В районе пролива Югорский Шар в 500 метрах от острова Вайгач 15 сентября получило пробоину в носовой части и село на мель мурманское рыболовное судно "Капитан Воронин". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу. Судно лежит на дне с креном 9 градусов на левый борт.

Глубина в районе посадки на мель 3 метра, угроза затопления судна и утечка топлива отсутствуют.

По информации регионального управления МЧС, в момент посадки судна на мель на его борту находились 12 человек. Северо-Западная транспортная прокуратура называет другие данные: помимо членов экипажа, на "Капитане Воронине" на борту находились трое пассажиров. К 6 часам утра 16 сентября все они были взяты на борт теплохода "Алексей Марышев".

К судну "Капитан Воронин" подошло судно "Карат" для оказания помощи в герметизации пробоины и снятия с мели. К месту аварии отправилось аварийно-спасательное судно "Бейсуг" с водолазами, запасом сорбента и боновыми заграждениями. Кроме того, поблизости находится буксир "Супермен". В готовность к вылету приведен вертолет Ми-8 Нарьян-Марского авиаотряда.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств аварии.