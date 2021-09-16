На молодежном карьерном форуме в Петербурге 75 работодателей представили 3000 вакансий

В межвузовском студенческом городке Петербурга прошел юбилейный - десятый - молодежный карьерный форум. На его площадке 75 работодателей Северной столицы представили порядка 3000 вакансий для студентов и молодых специалистов. В насыщенную программу форума также вошли выступления спикеров, мастер-классы, деловые игры, HP-батл и даже поэтический слэм под названием "Зачем работать?".

Несмотря на дождливую погоду, форум собрал тысячи молодых людей, которым нужна подработка на время учебы или постоянная занятость после ее окончания. Впрочем, это мероприятие просто не могло остаться без посетителей, поскольку оно проходило прямо в студенческом городке, где живут около 8000 студентов из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. При этом форум привлек не только обитателей студгородка, но и других претендентов на вакансии со всех уголков Петербурга.

- Мы попробуем помочь вам изменить точку зрения на то, как надо учиться и искать работу, - обратился к молодым соискателям председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Ваша главная задача сейчас - стать полезными работодателям и самим себе, научиться зарабатывать. Есть такая формулировка - "трудоустройство выпускников вузов". Если вы когда-нибудь попадете в категорию людей, которых надо трудоустраивать после получения диплома, - значит, вы напрасно провели в вузе четыре года или шесть лет. Поэтому ваша задача на форуме - уже сейчас получить максимум информации о том, какой должна быть ваша профессиональная жизнь.

На главной площадке форума - "Образование и карьера" - яблоку было негде упасть. Работодатели представляли самые разные сферы: информационные технологии и искусственный интеллект, инженерные системы, недвижимость, связь, отели, рестораны, кафе, аптеки и многое другое. Здесь же предлагали военную службу по контракту, работу в полиции, налоговой инспекции, муниципальных органах.

Многие предложения рассчитаны на студентов, которые не могут работать "с девяти до шести", иначе у них не будет времени на учебу. К примеру, 18-летняя Виктория из Иркутска учится на первом курсе архитектурно-строительного университета по специальности "землеустройство и кадастры". Девушка ищет подработку с гибким графиком - бариста, официанта или кассира. По ее словам, многие сокурсники либо уже нашли возможность заработать, либо активно ее ищут.

- Из бесед со студентами знаю, что большинство из них хотело бы подрабатывать, - отмечает директор межвузовского студенческого городка Александр Белокобыльский. - Надо платить за общежитие, транспорт, питание, юноши задумываются о том, где взять деньги на поход с девушкой в кино или кафе. У выпускников другая проблема: знания есть, а опыта нет - работодатели предлагают сначала где-нибудь потренироваться. А где, если без опыта никуда не берут? По нашим подсчетам, более 80 процентов иногородних студентов после получения диплома хотят остаться в Петербурге. Думаю, форум поможет им определиться с будущей работой.

Антон из города Иваново - как раз из таких выпускников. Он окончил политехнический университет по специальности "информационные системы и технологии".

- Искал работу через интернет-сервисы - везде нужен опыт. Решил попытать счастья на форуме, получил интересные предложения. Меня привлекли те вакансии, которые предполагают дополнительное обучение, - говорит Антон.

Что касается работодателей, то многие из них уже в начале форума отметили, что их ожидания оправдались.

- Приходят очень интересные, продвинутые ребята, которые задают правильные вопросы, - поделилась впечатлениями директор по персоналу кол-центра "Контакт Сервис" Юлия Аникина. - Мы предлагаем студентам частичную занятость - утренние, дневные или вечерние смены, работу по выходным. Можно полностью подстроить график под свое расписание в вузе. Опыт вообще не нужен, мы проводим тренинги, даем ребятам софт-скиллз, которые помогут в дальнейшей карьере на любой работе.

Сеть пекарен "ЦЕХ85", которая приняла участие в форуме впервые, также рада студентам. По словам менеджера Марии Бобылевой, их готовы брать на стажировку в офисные отделы, на производстве имеются вакансии пекарей-кондитеров и другие. У компании есть свой учебный центр, который занимается подготовкой молодых специалистов.

Кроме ярмарки вакансий, посетителей форума ждало еще много интересных и полезных событий. Директор сервисов Университета 20.35 Андрей Комиссаров рассказал, как быть в тренде Lifelong Learning. Металлургический комбинат провел деловую игру о безопасности, а известная международная сеть товаров для дома - о построении карьеры в новой эре. Спикеры поведали будущим профессионалам о том, как составлять резюме и искать работу, получать цифровые навыки, которые помогут в карьере, запускать стартапы, и о многом другом. Впечатлили разнообразием мастер-классы - от портретной фотографии и приготовления блинов до IT-проектов. И это лишь часть мероприятий форума, который продлился до самого вечера.

Как отметил Дмитрий Чернейко, в межвузовском студенческом городке теперь будут проводить постоянную профориентационную работу, чтобы молодежь училась строить карьеру. Для этого на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по труду и студенческим городком.

Директор городского центра занятости населения Юлия Горохова напомнила, что в Петербурге работают 18 площадок, на которых молодым соискателям помогут в трудоустройстве. Кроме того, искать работу очень удобно на онлайн-площадке центра занятости.

Организаторами X Молодежного карьерного форума стали комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, городской центр занятости населения.