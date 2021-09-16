Под Калининградом археологи нашли древнюю настольную игру в некрополе

Уникальные находки сделали археологи на территории строительства будущего автобана в Калининградской области, на территории, где в III-VII веках н.э. находился некрополь.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", которое ведет подготовку участков к строительству новой очереди автобана А-217 "Приморское полукольцо". На этой территории более 8 тысяч квадратных километров, от подъезда к Светлогорску до автодороги Переславское - Круглово, с начала августа сотрудники Института археологии РАН ведут раскопки.

На месте некрополя сделано множество ценных находок, в том числе фибулы из бронзы и серебра, янтарные бусины - подвески к рукоятям кинжалов, многочисленные предметы вооружения, римские монеты, керамические сосуды. Самой удивительной находкой археологи считают стеклянные фишки, которые использовались для настольной игры в I - IV веках н.э.

- Эта игра - "лудус латрункулорум", нечто среднее между шашками и шахматами, была распространена на территории Римской империи и землях, населенных варварами - современных Германии, Польши и Скандинавии, - рассказал руководитель археологических работ, сотрудник ИА РАН Константин Скворцов. - Игра многократно упоминается древнеримскими авторами, но правила ее неизвестны.

По мнению археолога, почти сто фишек из римского стекла идеальной сохранности, лежавшие в мешочке, принадлежали одному человеку. "Это уникальная находка: в такой внушительной комплектации их обычно не обнаруживают - максимум 10-30 штук, - говорит Константин Скворцов. - А для Калининградской области это первый случай за 170 лет".

Раскопки на месте будущей трассы, которой предстоит связать Калининград, Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, аэропорт Храброво, Балтийск и Светлый, продлятся еще не менее полугода. Все исторические находки будут переданы в музеи.