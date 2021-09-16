Сергей Иванов: Молодежь остро реагирует на проблемы экологии

Молодые люди более ответственно и серьезно относятся к вопросам экологии, чем более старшее поколение. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время визита в кампус "Михайловская дача" Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает РИА Новости.

Именно молодежь, по словам спецпредставителя президента РФ, острее реагирует на все безобразия и нарушения, которые существуют в стране в сфере экологии. Соответственно, именно молодое поколение готово внести свой вклад в дело защиты природы. "Молодежь охотно занимается экологическим волонтерством", - подчеркнул Иванов. Сергей Иванов также высказал предположение, что общество в будущем начнет уделять все больше внимания экологической тематике.

В ходе визита Сергей Иванов осмотрел кампус "Михайловская дача", его создание началось около 15 лет назад в Петергофе на базе дворцово-паркового ансамбля XIX века.

Ожидается, что в этом году будут введены девять корпусов общежитий на 600 студентов. Сергей Иванов осмотрел аудитории и общественные пространства кампуса, а также пообщался со студентами.