Северный флот возвращается на базы после учений в Арктике

Новости

Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям" 14:43
В Москве разделили ключ расшифрования для электронного голосования 14:30
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 14:26
Дебютный роман Квентина Тарантино выйдет в России в ноябре 14:22
Мультистобалльникам из Подмосковья выплатили по 100 тысяч рублей 14:06
В дни выборов в столице будет не выше +13 14:05
Карасин: Участие наблюдателей от ПА ОДКБ способствует открытости выборов 14:02
Эксперты оценили подготовку домов к зиме 13:59
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 13:33
Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ 12:53
Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве 12:42
В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных 12:35
Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели 12:32
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V" 12:25
В Москве отопление включили в 90% жилых домов 12:23
В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии 12:18
Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании 12:16
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов 12:11
В "Северстали" рассказали о встрече в правительстве по налогам для металлургов 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 13:30
Рубрика: Власть

Северный флот возвращается на базы после учений в Арктике

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Силы и войска Северного флота, действующие в Арктике в рамках учения с экспедиционной группировкой, приступили к возвращению к местам дислокации. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: Минобороны РФ
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео

В ходе арктического учения военные моряки обеспечивали безопасность морских коммуникаций и районов экономической деятельности РФ в акватории Северного морского пути, решали задачи управления арктической экспедиционной группировкой, если возникнет риск нападения террористов. Учения проходили на полигонах Мурманской области, в Баренцевом и Карском морях, в море Лаптевых, в районах Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в Красноярском крае в районе порта Дудинка на реке Енисей.

Как сообщил командующий Северным флотом адмирал Герой России Александр Моисеев, арктическое учение находилось под пристальным вниманием сил морской и воздушной разведки иностранных государств. Зарубежные самолеты выполнили до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с Россией районов Финляндии. Кроме того, в Баренцево море направили гидрографическое судно "Эхо" и фрегат УРО "Ланкастер" ВМС Великобритании. Там же находился и норвежский разведывательный корабль "Марьята".

В арктическом учении были задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, до 120 летательных аппаратов и до 50 боевых кораблей и судов обеспечения.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств