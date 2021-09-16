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16.09.2021 20:00
Рубрика: Общество

Стало известно, почему в пандемию коронавируса люди не болели гриппом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Вопреки прогнозам в прошлом году на волне пандемии коронавируса практически не фиксировалось случаев гриппа. Но в этом сезоне ситуация может измениться. Такой прогноз дал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов в рамках совместного проекта с СПбГУ.

Фото: Istock
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По словам исследователя, в прошлом году вирус гриппа не заявил о себе благодаря целому ряду факторов, обусловленных в первую очередь ответственным поведением граждан. В частности, свыше 70 процентов взрослых получили прививку от гриппа.

Кроме того, в стране как никогда раньше, строго соблюдались противоэпидемические мероприятия: люди носили маски, соблюдали социальную дистанцию, мыли руки и дезинфицировали помещения. Это привело к тому, что россияне не только не допустили вспышки гриппа, в разы сократилось число отравлений и кишечных инфекций.

В то же время, как говорит Лиознов, сам возбудитель коронавируса в прошлом году доминировал при заражении, а случаев, когда люди заболевали одновременно гриппом и COVID-19, было совсем немного.

Фото: Istock
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Как будет развиваться ситуация в этом сезоне, ученые пока сказать не могут. Но полагают, что есть вероятность того, что возбудитель коронавируса будет уже не столь активен, все-таки значительное количество россиян сделали прививку и имеют иммунитет. А, значит, грипп может широко проявиться.

Чтобы защитить себя, в НИИ гриппа имени Смородинцева советуют сделать прививку от гриппа. Вакцинироваться стоит всем, кто не имеет противопоказаний, в том числе и тем, кто делал прививку от коронавируса.

Если же пока не сделано ни одной прививки, то Лиознов советует вначале сделать вакцины от коронавируса и через месяц после приема второго компонента ставить прививку от гриппа. Обычно грипп заявляет о себе в декабре, поэтому те, кто начнет собственную прививочную кампанию сейчас, успеют защитить себя от двух болезней.

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