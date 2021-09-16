Ученые: Коронавирус способствует развитию 18 аутоимунных заболеваний

Перенесенная коронавирусная инфекция может приводить к развитию по меньшей мере 18 аутоимунных заболеваний. К такому выводу пришли израильские ученые в сотрудничестве с петербургскими коллегами, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Более того, сам по себе постковидный синдром, который нередко встречается после коронавируса, также имеет аутоимунную природу.

Изучать его будут в Петербурге. При Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова заработал первый в мире Центр по изучению постковидного синдрома. В своей работе исследователи будут опираться на результаты исследований лаборатории мозаики аутоиммунитета при Санкт-Петербургском государственном университет, Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и Университета Ариэля.

Посткоронавирусный синдром проявляется в том, что пациенты чувствуют постоянную усталость, у них ухудшается память, им сложно сконцентрироваться, дыхание становится поверхностным, люди ощущают боль в мышцах и страдают от мигрени. Причем, у каждого пятого пациента эти неприятные ощущения сохраняются свыше трех месяцев.